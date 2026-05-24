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Maurizio Belpietro
2026-05-24

Stangata diesel per le truffe sul Superbonus

Stangata diesel per le truffe sul Superbonus
iStock
La genialata di 5 stelle e Pd ha scassato i conti pubblici: ci sono frodi alle casse dello Stato nel 33% delle domande presentate. Questi fondi sarebbero stati un «tesoro» da usare per tagliare le accise sui carburanti. Invece avremo il gasolio sopra i 2 euro.

Da domani gli automobilisti che intendono fare il pieno avranno una sgradita sorpresa. Nonostante le misure adottate dal governo per contenere il rincaro dei prezzi dei carburanti, il gasolio tornerà sopra i 2 euro al litro. Purtroppo, la guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno conseguenze immediate per chi usa l’auto. Ancora di più ne avranno sull’inflazione, dato che i beni di largo consumo, come i generi alimentari e la maggior parte di quelli che si trovano nei supermercati, viaggiano su gomma e, dunque, ogni rincaro alla pompa si riflette sui prodotti in vendita sugli scaffali.

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caro carburanti
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Cuciniamo insieme | Torta croccante di fragole e crema

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Hanno suonato all’improvviso degli amici per un tè di pomeriggio. In casa non c’era quasi niente e allora aguzziamo l’ingegno ed ecco una trovata che si fa in fretta super gustosa e dal costo irrisorio. L’ispirazione è venuta da una confezione di pasta fillo che sonnecchiava in frigorifero in attesa di farsi involtini Primavera e che invece si è trasformata in una delizi di stagione. E allora diamo luogo alla dolcezza.
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«Cuba non sarà mai una colonia»

«Cuba non sarà mai una colonia»
Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla (Ansa)
Il ministro degli Esteri, Rodríguez Parrilla, alla «Verità»: «Un’aggressione militare contro di noi avrebbe conseguenze imprevedibili. Gli altri Stati smettano di guardare».

Si stringe ogni giorno di più il cerchio intorno a Cuba, e al largo delle coste dell’isola caraibica è apparsa la portaerei a propulsione nucleare Nimitz accompagnata dal suo gruppo d’attacco. L’annuncio dell’arrivo è stato fatto dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom), responsabile delle operazioni militari in America Latina e Caraibi, che in un post su X ha scritto: «Benvenuti nei Caraibi, gruppo d’attacco del Nimitz».

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Iran, Trump: «Accordo oppure attacco». La decisione è attesa entro oggi

Iran, Trump: «Accordo oppure attacco». La decisione è attesa entro oggi
Donald Trump (Ansa)
  • «Intesa vicina ma firmo solo alle nostre condizioni, a partire dal nucleare». Poi Donald sente i Paesi del Golfo: alcuni favorevoli a un altro assalto per piegare l’Iran. Rubio più cauto ma ottimista. Ipotesi tregua di 60 giorni.
  • La chiusura dello Stretto di Hormuz ci è già costata più di 2 miliardi. Il caro benzina dovuto alla crisi in Iran ha impattato sulle bollette europee per 42 miliardi.

Lo speciale contiene due articoli.

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Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

L’Indonesia nazionalizza l’export. Solare europeo sottozero. Hormuz senza tregua. Il ritorno degli extraprofitti. Maxi fusione NextEra-Dominion.

sergio giraldo mai dire blackout
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