True Laura Della Pasqua Il governo rinvia la tassa sui pacchi. Credito d’imposta per chi investe

Il Consiglio dei ministri cassa (ma pure aumenta) balzelli su aziende e cittadini: eliminato il vincolo del «Made in Europe» per avere l’iperammortamento. Intanto, il bollo sui conti correnti delle società sale a 118 euro.Il governo prende tempo. L’atteso intervento sul prezzo dei carburanti con la proroga della scadenza del taglio delle accise, non è entrato in Consiglio dei ministri. Benzina e gasolio sono tornati al livello precedente la riduzione di 25 centesimi delle imposte. Così quando il 7 aprile finirà lo «sconto» e se il governo non deciderà di prolungare la misura, gli automobilisti dovranno mettere in conto anche questo aumento.Ma rinunciare al gettito delle accise per un’altra settimana non è un passo facile. Il problema è sempre quello della copertura in una congiuntura economica che non concede margini di manovra e con i riflettori di Bruxelles accesi sui nostri conti pubblici. Il premier, Giorgia Meloni, dovrebbe rinunciare all’impegno ufficiale di abbassare il deficit sotto la soglia del 3% entro il 2026 per uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Un impegno assunto quando lo scenario internazionale non era funestato dalla guerra in Iran e dal blocco delle forniture energetiche. Un impegno preso, inoltre, in un momento in cui il governo aveva il vento in poppa e non la spina nel fianco di un referendum finito come sappiamo. Ragionamenti che si stanno facendo al ministero dell’Economia dove il guardiano dei conti, Giancarlo Giorgetti, deve vedersela con la fiducia dei mercati a ogni emissione di titoli di Stato. Di qui la cautela su nuovi interventi sulle accise: «Stiamo valutando ma non penso arriveranno nel Consiglio dei ministri», aveva spiegato nei giorni scorsi il viceministro all’Economia, Maurizio Leo.Al centro dell’ordine del giorno della riunione del governo, il decreto fiscale che punta a garantire l’operatività delle pubbliche amministrazioni e a sostenere il regolare svolgimento delle attività delle imprese. Arriva l’estensione dell’iperammortamento per favorire gli investimenti tecnologici, con la soppressione della clausola «made in Ue» introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Eliminato il vincolo di provenienza europea dei beni agevolabili con la soppressione del riferimento ai «beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo». Il governo mette in campo risorse importanti: il piano finanziario prevede oneri «valutati in 95,6 milioni di euro per l’anno 2027, 191,5 milioni di euro per l’anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, per poi proseguire con 267,6 milioni di euro per l’anno 2031 e 172 milioni di euro per l’anno 2032 fino a 5,6 milioni di euro per l’anno 2034». Avrà carattere retroattivo, visto che si applicherà «agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026». Questa estensione, che era stata richiesta dal mondo delle imprese, permette l’acquisto di beni strumentali anche da produttori di macchine per il movimento terra extra Ue che sarebbero, invece, rimasti esclusi dalla misura approvata nella scorsa legge di Bilancio. Forza Italia rivendica con forza i risultati ottenuti nel decreto. Raffaele Nevi esprime soddisfazione per lo stop al vincolo «Made in Europe», definendolo un beneficio concreto per settori strategici come agricoltura e movimento terra.Rinviata al primo luglio l’introduzione della tassa da 2 euro sui pacchi di piccolo valore in arrivo dai Paesi extra europei. Il governo ha deciso di concedere più tempo per l’adeguamento tecnico, come si legge nel testo approvato, per permettere la «copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi». Introdotto un credito di imposta per le imprese pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti.Dietrofront sulla stretta sui dividendi, percepiti dagli imprenditori e dalle società, introdotta dall’ultima legge di Bilancio. Cancellate le novità previste dalla Manovra per accedere alla tassazione agevolata dell’1,2%. Viene eliminato, quindi, il limite delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro. La misura introdotta dal decreto fiscale sarà retroattiva visto che troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.Slitta dal primo marzo al primo maggio 2026 la misura sull’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni per agenzie di viaggio, turismo, mediatori marittimi e agenti petroliferi prevista dall’ultima legge di Bilancio.Aumenta da 100 a 118 euro l’imposta di bollo sui conti correnti intestati a società. All’Avvocatura dello Stato è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per spese degli atti processuali.Un’altra norma fiscale riguarda gli sportivi. Sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, non si applicano fino al 31 dicembre 2026 le ritenute alla fonte se l’ammontare delle somme non supera 300 euro.