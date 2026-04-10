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 Maddalena Loy
2026-04-10

Studio choc sui minori in transizione. Sestuplicati i disagi psichiatrici

Studio choc sui minori in transizione. Sestuplicati i disagi psichiatrici
iStock
Un’indagine finlandese condotta su vent’anni di dati smentisce l’efficacia dell’approccio «affermativo»: i disturbi mentali tra i giovani non diminuiscono dopo i trattamenti. Semmai aumentano esponenzialmente.

Ci voleva la certificazione di un autorevole studio peer-reviewed, realizzato seguendo tutti i dettami della evidence based medicine (Ebm, medicina basata sulle prove scientifiche) per avere, riguardo la cosiddetta «medicina di genere» su bambini e adolescenti, la conferma di ciò che sarebbe stato già comprensibile con il puro buon senso: gli adolescenti sottoposti a procedure di alterazione sessuale manifestano, negli anni successivi ai trattamenti per cambiare sesso, un forte aumento delle gravi malattie psichiatriche.

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Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Tensione inaudita tra amministrazione Trump e Vaticano»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Tensione inaudita tra amministrazione Trump e Vaticano»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026. Il nostro Alessandro Rico ci parla della inaudita tensione tra amministrazione Trump e Vaticano.

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Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vino

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Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vino
Getty Images
  • Dal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.
  • Nonostante la leadership produttiva mondiale e un comparto da 14 miliardi, il vino italiano affronta un calo dell’export e consumi interni in flessione. Tengono spumanti e territori di pregio, mentre cresce l’enoturismo, ormai leva strategica del settore.
  • Da Opera Wine fino alle degustazioni e agli spettacoli. Verona diventa il palcoscenico del vino.
  • Le tendenze che si degusteranno a Vinitaly: gli spumanti sono sempre in crescita, ma si guarda anche alle bottiglie di facile approccio e di prezzo contenuto.

Lo speciale contiene quattro articoli.

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vinitaly 2026
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Sacerdoti pestati dai maranza

Sacerdoti pestati dai maranza
iStock
La violenza delle «risorse» non ha confini e i bersagli sono i preti. Due le aggressioni in pochi giorni: a Caravaggio (Bergamo) e al Giambellino, quartiere Ovest di Milano.

Non importa se siano oratori o luoghi sacri. Entrano, incuranti di simboli che non riconoscono. E colpiscono. Il nuovo bersaglio dei maranza sono i sacerdoti. Due aggressioni nel giro di pochi giorni. La prima si colloca a Caravaggio, nella pianura bergamasca. Un centro che vive attorno al santuario e all’oratorio. È qui che la sera del Sabato santo don Andrea Piana entra dopo le confessioni.

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cronache dell'invasione

Artemis II: «Scudo termico e paracadute ci faranno ammarare dolcemente»

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Artemis II: «Scudo termico e paracadute ci faranno ammarare dolcemente» play icon

Artemis II si prepara all’ammaraggio, previsto oggi al largo della costa di San Diego per le 20:07 circa (ora locale). Secondo l’astronauta Victor Glover, «lo scudo termico e i paracadute» della navicella Orion spacecraft consentiranno all’equipaggio di ammarare «dolcemente». «Non vediamo l’ora – ha aggiunto – di vedere la squadra di sommozzatori e la Marina che verranno a prenderci».

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