True Patrizia Floder Reitter Troppi stranieri nelle nostre scuole. E l’italiano diventa seconda lingua iStock

Su indicazione dell’Europa attivate 762 cattedre per insegnare il nostro idioma agli studenti immigrati nelle classi dove gli extracomunitari sono oltre il 20%. In Emilia-Romagna sono più della metà del totale.Pochi giorni fa, la commissione consiliare dell’Unione Terre d’Argine, l’ente che in Emilia Romagna aggrega i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, si è riunita per discutere di «Scuola e contesti migratori nei servizi educativi e nel primo ciclo di istruzione».Nella Regione rossa, con la più alta incidenza di cittadini stranieri (12,9% contro il 9,2% nazionale), la presenza di studenti che non parlano l’italiano come prima lingua sta aumentando velocemente. La normativa prevede un limite del 30% di stranieri per classe, ma nella sola Carpi si è passati da 27 su 144 classi (18,75%) che superavano la soglia nell’anno scolastico 2018/2019, a 51 classi su 136 (37,50%) dell’anno in corso. Una percentuale di studenti stranieri che è quasi la metà dell’intera scolaresca. Non è certo un caso isolato. Nel 2022-23, l’Emilia-Romagna, con 40.442 alunni stranieri (23,2% sul totale regionale) aveva oltre la metà (4.721, 54,4%) delle classi di scuola primaria che superavano il 20%, e questo voleva dire che 29.815 (73,7%) di questi studenti senza cittadinanza italiana erano in classi con forte presenza di alunni con ridotta conoscenza dell’italiano. Anche la Lombardia aveva 9.551 classi (47,9%) con percentuale di alunni stranieri oltre il 20%; i dati sulla Liguria erano di 1.205 classi (44,2%); il Veneto 4.053 (39,6%); la Toscana 2.602 (37,1%); il Piemonte 3.081 (35,3%). Questo significa difficoltà di adattamento e di apprendimento per gli stranieri, problemi per gli studenti italiani che si vedono rallentare l’avanzamento dei programmi e grande affanno per gli insegnanti che non riescono a svolgere il loro progetto educativo. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, dallo scorso anno assegna docenti di sostegno, una sorta di facilitatori della nostra lingua, proprio nelle classi con almeno il 20% di studenti stranieri «che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione», o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’italiano. Anche per il 2026-2026, i posti di potenziamento sono 762 a cui si può accedere con la classe di concorso A-23, dedicata all’insegnamento della lingua italiana «per discenti di lingua straniera». Definito anche italiano L2 per indicare la lingua non materna (Lm) o lingua prima (L1), di fatto è l’italiano «come seconda lingua». Paradossalmente, una lingua di socializzazione secondaria e di scolarizzazione, che viene insegnata a stranieri nelle nostre scuole per favorire il loro apprendimento e l’integrazione. Mettendo a disposizione altri 762 docenti, che non bastano considerato l’alto numero di non madrelingua italiana nelle classi, ma che è l’Unione europea a imporci.Il piano di potenziamento, stabilito con decreto, è infatti nell’ambito del Programma nazionale «Pn Scuola e competenze 2021-2027», rivolto alle scuole dell’infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d’istruzione e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) di tutto il territorio nazionale, in attuazione del regolamento Ue 2021/1060 per «Un’Europa più sociale».Il decreto ministeriale parla espressamente di «percorsi formativi» che devono prevedere «un potenziamento della lingua italiana personalizzato che tenga conto delle esigenze di ciascuno per una efficace e completa integrazione», nelle istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di primo e di secondo grado inserite in un apposito elenco.A ciascuna scuola, che abbia classi con oltre il 20% di presenza di studenti stranieri, sono assegnate risorse in misura proporzionale e «sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche in base al livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri», per complessivi 12.817.500 euro. I destinatari delle iniziative sono le studentesse e gli studenti stranieri delle scuole individuate, con la precisazione che «le attività previste devono potenziare le competenze di base e, in particolare, la lingua italiana, perseguire la personalizzazione degli apprendimenti, rafforzando le inclinazioni e i talenti degli studenti, indipendentemente dalle condizioni di partenza».Un lavoraccio non da poco, comunque con poche risorse e pochi insegnanti «di sostegno». Secondo il Portale unico dei dati della scuola italiana, nel 2024/2025, gli alunni con cittadinanza non italiana hanno raggiunto la cifra di 911.578 unità: quasi il 12% della presenza totale nelle classi, italiana e straniera. L’anno precedente erano 910.984. E cinque anni prima, nel 2019/2020, erano 827.743. Nel 2024/2025, quasi 82 alunni su cento tra quelli non italiani arrivano da nazioni africane, asiatiche o extra Ue.Anche il Regno Unito, dove l’inglese non è la prima lingua di 1,8 milioni di alunni, o uno su cinque, secondo il censimento scolastico 2024/25, è alle prese con i diktat dell’inclusione attraverso corsi a bambini stranieri che non possiedono le competenze linguistiche. Le scuole hanno ricevuto un record di 539 milioni di sterline quest’anno per soddisfare gli alunni che imparano «l’inglese come lingua aggiuntiva (Eal)» e per il prossimo anno scolastico si prevede che arrivino a 572 milioni di sterline, come segnala il Daily Mail. Il malcontento però dilaga, si chiedono maggiori interventi anche per studenti non stranieri che appartengono a classi sociali disagiate.