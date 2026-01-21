True Stefano Graziosi Stop da oggi all’accordo sulle tariffe Manfred Weber (Ansa)

Muro all’Eurocamera dopo i nuovi dazi americani. Il presidente teme il verdetto della Corte Suprema. Il segretario Bessent all’Europa: «Isterici, fate un respiro».L’Ue va allo scontro con Washington sulla Groenlandia. Oggi l’Europarlamento annuncerà la sospensione formale della ratifica dell’accordo commerciale che era stato raggiunto, lo scorso anno, da Donald Trump e Ursula von der Leyen. In particolare, al centro delle tensioni ci sono i dazi che il presidente americano ha minacciato nei confronti di alcuni Paesi europei contrari ai suoi propositi di acquisizione dell’isola più grande del mondo. «Il Ppe è favorevole all’accordo commerciale Ue-Usa, ma date le minacce di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, l’approvazione non è possibile in questa fase», aveva dichiarato, alcuni giorni fa, il presidente del Ppe, Manfred Weber, per poi aggiungere: «I dazi dello 0% sui prodotti statunitensi devono essere sospesi». Secondo Politico, contrari alla ratifica sono anche i socialisti, i Verdi e Renew.«Consideriamo il popolo degli Usa non solo nostro alleato, ma nostro amico», ha dichiarato ieri la Von der Leyen, parlando al Forum di Davos. «La nostra risposta sarà risoluta, unita e proporzionata», ha proseguito, definendo inoltre un «errore» i dazi aggiuntivi, annunciati da Trump sulla Groenlandia. «L’Ue e gli Usa hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa», ha continuato. «A mio avviso, il cambiamento epocale che stiamo attraversando oggi è un’opportunità, anzi una necessità, per costruire una nuova forma di indipendenza europea», ha anche affermato il capo della Commissione europea, mentre Emmanuel Macron ha invocato il ricorso agli strumenti anti coercizione.A intervenire sui dazi legati alla Groenlandia è stato anche il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, che ha esortato gli europei a non effettuare ritorsioni commerciali contro Washington. «Direi che si tratta dello stesso tipo di isteria che abbiamo sentito il 2 aprile», ha detto, riferendosi alle tariffe, definite «reciproche», che Trump annunciò ad aprile. «Quello che esorto tutti qui a fare è sedersi, fare un respiro profondo e lasciare che le cose si sviluppino. La cosa peggiore che un Paese possa fare è avviare un’escalation contro gli Usa», ha continuato Bessent, che ha poi criticato l’Ue. «L’Europa compra petrolio russo, eppure, quattro anni dopo, continua a finanziare la guerra contro sé stessa». Bessent ha anche escluso che i governi europei venderanno i titoli del Tesoro statunitense in loro possesso. Dal canto suo, il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, ha affermato di ritenere che il Vecchio continente non straccerà l’accordo commerciale raggiunto l’anno scorso tra Ue e Usa, ma ha avvertito che Washington è pronta a reagire a eventuali ritorsioni europee. Dal canto suo, il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, ha definito «imprudente» l’uso degli strumenti anti coercizione da parte dell’Ue.Nel frattempo, sulla questione groenlandese si è espresso anche Volodymyr Zelensky, dicendosi «preoccupato» per l’eventualità che questo dossier distolga l’attenzione dei Paesi occidentali dalla crisi ucraina. «Sulla Groenlandia, vorrei sottolineare ancora una volta che rispettiamo, e personalmente nutro grande rispetto, per la Danimarca e rispettiamo la sua sovranità e integrità territoriale», ha detto. «Vorrei davvero che l’America ascoltasse l’Europa», ha continuato. Il presidente ucraino ha inoltre specificato che si recherà al Forum di Davos soltanto se i documenti sulle garanzie di sicurezza e sulla ricostruzione saranno pronti. Zelensky ha poi reso noto che l’Ucraina è stata invitata a entrare nel Board of Peace per Gaza, ma ha espresso dei dubbi a causa della possibile partecipazione di Russia e Bielorussia. Parliamo di quel Board of Peace che, ieri, il Qatar ha definito utile per la stabilità del Medio Oriente, mentre il Belgio lo ha accusato di voler sostituire l’Onu. Tutto questo, mentre ieri, a Davos, Steve Witkoff ha avuto dei colloqui «costrittivi» con Kirill Dmitriev.Tornando alle tensioni tra Usa ed europei, è tutto da dimostrare che, al netto della compattezza di facciata, l’Ue sia davvero unita contro la Casa Bianca. Ieri mattina, Politico riferiva di crescenti tensioni tra Macron e Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco non sarebbe infatti convinto della linea dura che l’Eliseo vuole portare avanti nei confronti di Washington. Inoltre, la Germania ha ringraziato gli Usa per l’invito a entrare nel Board of Peace, mentre Parigi ha rifiutato. Del resto, l’Ue non ha chissà quali leve per impensierire Trump. Dall’altra parte, a dicembre 2024, fu l’amministrazione Biden a lanciare l’allarme sulla crescente cooperazione tra Cina e Russia nell’Artico. Ebbene, non sembra che, negli ultimi anni, i membri europei della Nato si siano granché preoccupati di questa regione né della strategicità della Groenlandia. È anche in quest’ottica che, ieri, Trump, oltre a esprimere preoccupazione per l’imminente sentenza della Corte Suprema sui dazi, ha affermato: «Se non fossi intervenuto io, oggi non ci sarebbe la Nato! Sarebbe finita nel dimenticatoio della Storia».