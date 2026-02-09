{{ subpage.title }}

Riad rafforza la sponda con Damasco
Khalid Al-Falih e Ahmad al-Sharaa (Ansa)

Riad sta rafforzando i propri legami con Damasco. Sabato, il ministro saudita per gli investimenti, Khalid Al-Falih, è stato ricevuto dal presidente siriano, Ahmad al-Sharaa. Nell’occasione, i due hanno firmato una serie di «accordi strategici».

In particolare, secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, le intese sottoscritte «mirano a rafforzare l'infrastruttura delle telecomunicazioni, sviluppare sistemi di connettività digitale e a dare forma a una nuova fase di partnership basata sulla fiducia e sul rispetto reciproci».

siria emirati
«Racconto con leggerezza l’autismo e il mondo del calcio»
Mimmo Pesce
L’ospite-tifoso di Telelombardia Mimmo Pesce: «Ho parlato dell’handicap di mio figlio con il sorriso. Il Napoli ormai è fuori dalla lotta scudetto. Io superstizioso? No, ma il cornetto lo uso...».

Negli ultimi anni, Qui studio a voi stadio ha trovato in Mimmo Pesce - all’anagrafe Domenico Pesacane - uno dei suoi volti più riconoscibili e iconici. Le sue telecronache colorate, il legame diretto con il pubblico e la capacità di raccontare il calcio come se fosse allo stadio o al bar lo hanno reso un punto di riferimento per i tifosi e un fuoriclasse del ruolo. Ma Pesce non è soltanto il personaggio televisivo: è anche padre di Tommaso, un ragazzo autistico, e autore del libro Mio figlio è uno sgusciato.

mimmo pesce

Dimmi La Verità | Giorgio Gandola: «Sanremo: Andrea Pucci non è di sinistra e quindi dà fastidio»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 febbraio 2026. Ospite Giorgio Gandola. L'argomento del giorno è: "Le polemiche per il ritiro da Sanremo del comico Andrea Pucci".

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Milano-Cortina, dopo l'exploit di ieri tocca al curling far sognare l'Italia

Milano-Cortina, dopo l'exploit di ieri tocca al curling far sognare l'Italia
Stefania Constantini e Amos Mosaner superano gli Stati Uniti ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 (Ansa)

Dopo le sei medaglie di domenica, la quarta giornata azzurra si apre con il successo di Constantini e Mosaner contro gli Usa e la qualificazione alla semifinale. Bene l'hockey femminile con la vittoria sul Giappone e il passaggio ai quarti di finale. Delusione invece nella combinata maschile di sci con Franzoni e Vinatzer fuori dal podio e nello slopestyle con il decimo posto di Gasslitter. Dopo la brutta caduta Lindsey Vonn è stata sottoposta a una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra.

milano-cortina 2026

Foibe, italiani profughi in casa loroplay icon

A guerra finita, centinaia di migliaia di italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia hanno dovuto abbandonare le loro terre e le loro case. Molti di loro furono mandati nel campo profughi di Padriciano, oggi un museo conservato dall'Unione degli istriani. Una vita difficile, tutta da costruire. Di cui oggi restano masserizie e muri incrostati dal tempo.

matteo carnieletto
