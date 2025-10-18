Nino Sunseri
2025-10-18

Per ora si alza l’Irap sulle banche. Poi negli anni scatterà il contributo

Per ora si alza l’Irap sulle banche. Poi negli anni scatterà il contributo
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Imagoeconomica)
Il balzello certo è di 900 milioni. Il resto dipende se gli istituti accederanno all’incentivo.
Subscribe
manovra banche

Sbornia Ue: più tasse sull’alcol (già daziato)

Oltre al tabacco, la Commissione sta pensando di rincarare le bottiglie su pressione dell’Oms che vorrebbe limitarne i consumi. Per la prima volta si lavora a un’accisa anche sul vino, proprio quando l’export italiano negli Stati Uniti è frenato dalle gabelle.
Subscribe
tasse ue alcol

Il governo taglia le tasse, la Ue le alza

  • Ridotta l’Irpef per i redditi fino a 50.000 euro, sgravi per i rinnovi contrattuali, aumentano bonus mamme e pensioni minime. La Commissione europea sta invece valutando la possibilità di aggiornare le aliquote fiscali sugli alcolici: nel mirino il vino.
  • Mattarella: troppi squilibri nelle retribuzioni. Meloni replica: «Con noi salari reali tornati a salire».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
manovra

I magistrati che occultano le prove non possono continuare a fare i pm

I magistrati che occultano le prove non possono continuare a fare i pm
Sergio Spadaro e Fabio De Pasquale (Imagoeconomica)
La condanna in Appello per De Pasquale e Spadaro nel caso Eni-Nigeria deve spingere Nordio a rimuoverli. E la loro pretesa di una irresponsabile autonomia delle toghe è un manifesto per la riforma della giustizia.
Subscribe
magistratura

Manovra, Orsini chiede coraggio. Cioè sussidi

Manovra, Orsini chiede coraggio. Cioè sussidi
Iil presidente di Confindustria Emanuele Orsini (Ansa)
Il capo di Confindustria vuole altri fondi per le imprese ma non dice perché non si può: per i vincoli Ue. Landini si lagna ma almeno ammette: «Bene gli sgravi sugli aumenti».
Subscribe
manovra
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy