La scienza è dubbio, basta con gli obblighi

2025-08-22
La rabbia dei lettori
Sui vaccini non è ammesso dubitare, ma contro i nostri lettori vale tutto
Silvio Garattini (Imagoeconomica)
Per Silvio Garattini, bisogna insegnare a scuola che sui sieri non è lecito dibattere. Luca Bottura, invece, segue un blogger anonimo e insinua che i nostri lettori non esistano: le missive contro il ministro sono inventate...
Antonio Tajani (Imagoeconomica)
Salvini smentisce di aver chiesto le dimissioni del titolare della Salute. Nevi (Fi) ripete l’ovvio: «Nessuno in maggioranza è no vax». Il tema infatti è la libertà terapeutica.
I tarocchi di Schillaci
Orazio Schillaci (Ansa)
In ben otto pubblicazioni da lui firmate sono state trovate immagini che si riferivano a esperimenti diversi da quelli illustrati, invalidando il risultato. Nella migliore delle ipotesi, mancato controllo. Nella peggiore, truffa.