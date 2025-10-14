Flaminia Camilletti
2025-10-14

Schlein riesce a vincere un’elezione. Poi dà i numeri sul voto nelle Regioni

Schlein riesce a vincere un’elezione. Poi dà i numeri sul voto nelle Regioni
Elly Schlein con Eugenio Giani (Ansa)
Povera matematica: per superare il centrodestra, la segretaria Pd, che non voleva nemmeno Giani, s’inventa le preferenze cumulative. E spara: «Se sommiamo Toscana, Marche e Calabria prendiamo più del governo».
Subscribe
schlein toscana voto

Il luogo dell'esplosione nel Veronese nelle immagini dei Carabinieri

True
Il luogo dell'esplosione nel Veronese nelle immagini dei Carabinieriplay icon
(Ansa)

Bombole di gas e quel che resta di molotov sono state rinvenute nella casa colonica esplosa a Castel d'Azzano, nel veronese. I Vigili del fuoco hanno recuperato 5 bombole che erano state collocate in più stanze della casa e ora si trovano accatastate nel cortile.

Continua a leggereRiduci
esplosione carabinieri

Garlasco, la Squadretta di Venditti spaccata negli interrogatori del pm

Garlasco, la Squadretta di Venditti spaccata negli interrogatori del pm
Mario Venditti. Nel riquadro, Silvio Sapone in una foto agli atti dell’inchiesta di Brescia (Ansa)
Gli ex carabinieri della Procura Spoto e Sapone si contraddicono su ordini ricevuti e attività di indagine nell’inchiesta su Sempio del 2017. I due erano alle dipendenze dell’ex magistrato indagato per corruzione.
Subscribe
garlasco

Fiocchi: «Stop alle sostanze chimiche, una scelta strategica per futuro di Ue e Lombardia»

True
Fiocchi: «Stop alle sostanze chimiche, una scelta strategica per futuro di Ue e Lombardia»play icon
(Totaleu)

Lo ha affermato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione dell'evento «Regolamentazione, sicurezza e competitività: il ruolo dell’Echa (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) nell’industria e nell’ambiente europei».

fiocchi

Dopo averla messa in soffitta la sinistra riscopre la Segre per dar addosso alla Roccella

Dopo averla messa in soffitta la sinistra riscopre la Segre per dar addosso alla Roccella
Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella (Ansa)
La senatrice critica il ministro per le frasi su Auschwitz e torna guida dei progressisti. Gli stessi che, in cortocircuito, la misero in ombra perché contestata dalla Albanese.
Subscribe
roccella segre
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy