Laura Della Pasqua
2025-10-14

Anche i lavoratori bocciano il Green deal

iStock
Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2,2 milioni di figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità. Tra gli artigiani, su 235.000 addetti «verdi» da assumere più del 60% è risultato introvabile.
green deal

La caduta dei Murdaugh: potere, sangue e segreti di una dinastia americana

«Murdaugh: Morte in famiglia» (Disney+)
In Murdaugh: Morte in famiglia, Patricia Arquette guida il racconto di una saga reale di potere e tragedia. La serie Disney+ ricostruisce il crollo della famiglia che per generazioni ha dominato la giustizia nel Sud Carolina, fino all’omicidio e al processo mediatico.
murdaugh: morte in famiglia

È un clandestino (con precedenti) il marocchino stupratore di Napoli

Ansa
Il nordafricano senza fissa dimora ha aggredito la vittima per strada. A salvarla è stata una passante che ha chiesto aiuto.
marocchino stupratore

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Le logiche di Trump per la pace in Medio Oriente»

Ecco #DimmiLaVerità del 14 ottobre 2025. Ospite Alessandro Rico. L'argomento di oggi è: " Il successo di Donald Trump in Medio Oriente".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Edicola Verità | la rassegna stampa del 7 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
