Francesco Borgonovo
2025-10-04

Tommasi, il giornalista così «buono» che godeva a vessare i non vaccinati

Saverio Tommasi con la Global Sumud Flotilla
Mentre andava da chi è senza cibo, ha pubblicato una raccolta fondi per lanciare il suo ristorante. Durante la pandemia vessava chi non era dotato del green pass.
Sanità emiliana, 572 morti per codici errati

Ambulanze a Bologna (Getty)
La sottovalutazione dei rischi durante le chiamate al 118 che ha provocato l’ecatombe è l’emblema del disastro di un modello allo sbando. Le ambulanze viaggiano «al buio» per la mancanza del Gps e il Rizzoli chiude le sale operatorie per risparmiare.
Tel Aviv denuncia la Flotilla: «A bordo nessun aiuto per gli abitanti della Striscia»

Un militare israeliano a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla (Ansa)
Agli attivisti, che ora si trovano in carcere, non verranno più restituite le navi. Dall’Italia parte una nuova imbarcazione con oltre 100 operatori sanitari e reporter.
Landini sciopera come piace al padrone

Maurizio Landini a Roma durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Cgil in piazza sul Medio Oriente, con la grancassa dei giornali di Elkann. In cambio ha mollato gli operai.
Hamas apre: «Pronti a discutere anche delle armi». Trump spinge per la pace

Ansa

Per la prima volta dopo mesi di guerra, il movimento islamista mostra disponibilità al dialogo e accetta in linea di principio il piano statunitense. Israele valuta una tregua parziale ma lega ogni passo alla sicurezza e al controllo militare su Gaza.

