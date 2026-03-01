{{ subpage.title }}

Maurizio Caverzan
2026-03-01

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci. Carlo Conti passa il testimone a De Martino

True
Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci. Carlo Conti passa il testimone a De Martino
Il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo Sal Da Vinci (Ansa)

Finale densa di colpi di scena al Festival di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì al termine di una sfida incerta fino all’ultimo. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. A metà serata l'annuncio in diretta di Stefano De Martino nuovo conduttore nel 2027. Tra musica, riferimenti all’attualità e interventi simbolici, ecco le pagelle della serata conclusiva.

Continua a leggereRiduci
sanremo 2026

Attacco in Iran, morto Khamenei

True
Attacco in Iran, morto Khamenei
Nella combo, la residenza della Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei distrutta negli attacchi israeliani (Ansa)

L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi israeliano-americani contro l’Iran. La foto del suo corpo è stata mostrata a Netanyahu e a Teheran, appresa la notizia, alcune persone applaudono dalle finestre mentre i missili iraniani colpiscono Israele e i Paesi del Golfo.

Continua a leggereRiduci
attacco iran
True

Giacomo Casanova amava le femmine ma non di meno il cibo

Giacomo Casanova amava le femmine ma non di meno il cibo
Getty Images
Cittadino del mondo, il grande amatore veneziano è stato anche un palato raffinato. La sua vita è un viaggio nei gusti di un’epoca.

Lo scorso anno si è ricordato il trecentesimo anno della nascita di Giacomo Casanova, una delle figure più originali e caratteristiche del diciottesimo secolo. Veneziano d’origine, cittadino del mondo, perlomeno a dimensione europea.

Continua a leggereRiduci
giacomo casanova
True

«La donna Eleventy: autentica e sicura di sé»

«La donna Eleventy: autentica e sicura di sé»
Paolo Zuntini, cofondatore di Eleventy
Il cofondatore del brand Paolo Zuntini: «Noi siamo no-logo: vendiamo un prodotto, non un simbolo. Vogliamo che le nostre clienti si avvicinino per la qualità dei materiali e della costruzione. La giacca nuvola è realizzata con una macchina unica al mondo situata a Brescia».

Fin dai primi anni, Eleventy si è distinta per la capacità di coniugare design contemporaneo e artigianato tradizionale, attingendo a una rete di fornitori italiani e a una cultura manifatturiera che guarda alla leggerezza strutturale e alla versatilità del guardaroba quotidiano.

Continua a leggereRiduci
moda
True

«Donne si nasce»: le femministe insorgono

«Donne si nasce»: le femministe insorgono
Il ministro della Famiglia e Pari opportunità Eugenia Roccella (Ansa)
A Bologna viene annullata, dopo le rimostranze delle attiviste, la presentazione del libro di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo. Il collettivo Non una di meno: «Il nostro è legittimo conflitto politico». Invece il ministro Roccella, su Tivù Verità, la chiama censura.
Continua a leggereRiduci
censura
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy