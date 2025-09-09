Redazione digitale
Salute mentale, la battaglia riparte da Palermo

Salute mentale, la battaglia riparte da Palermo
Nel riquadro il professor Andrea Fiorillo, presidente dell’Ente Europeo di Psichiatria e testimonial scientifico della giornata palermitana (iStock)
Il 10 ottobre Palermo celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale con eventi artistici, scientifici e culturali per denunciare abbandono e stigma e promuovere inclusione e cura, su iniziativa della Fondazione Tommaso Dragotto.
«Las Muertas», la nuova serie Netflix che racconta il lato oscuro del Messico

«Las Muertas», la nuova serie Netflix che racconta il lato oscuro del Messico
«Las Muertas» (Netflix)
Disponibile dal 10 settembre, Las Muertas ricostruisce in sei episodi la vicenda delle Las Poquianchis, quattro donne che tra il 1945 e il 1964 gestirono un bordello di coercizione e morte, trasformato dalla serie in una narrazione romanzata.
Il boomerang dei diktat pandemici: gli anziani si vaccinano meno

Il boomerang dei diktat pandemici: gli anziani si vaccinano meno
(Imagoeconomica)
Cala la percentuale di over 65 che scelgono di ricevere l’anti influenzale: lo scorso inverno la copertura è stata solo del 52,5 %. Intanto l’Oms gufa: «La prossima epidemia può scoppiare ovunque e in qualsiasi momento».
Provano a riesumare il gender a scuola. Gli alunni rispondono: non ci interessa

Provano a riesumare il gender a scuola. Gli alunni rispondono: non ci interessa
(IStock)
  • Il 57% dei ragazzi, in classe, parlerebbe di sesso e relazioni sane. Solo il 16 di identità di genere. I nostalgici del ddl Zan annotino...
  • «Trans a rischio di mutilazioni femminili». L’ente che forma gli agenti di polizia inglesi aveva messo l’alert nelle linee guida. Poi il dietrofront.

Lo speciale contiene due articoli.

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Israele attacca Doha. Servono sanzioni»

Dimmi La Verità | Fabrizio Benzoni (Azione): «Israele attacca Doha. Servono sanzioni»

Ecco #DimmiLaVerità del 9 settembre 2025. Il deputato di Azione Fabrizio Benzinai commenta l'attacco di Israele a Doha, la vicenda di Flotilla e chiede sanzioni nei confronti dei ministri di Israele.

