True Paolo Di Carlo Il risiko dell’editoria italiana True iStock

Hoepli in liquidazione, il gruppo Gedi cede ai greci di Antenna Group e Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce il 30% del «Giornale». Il sistema dell’editoria italiana cambia volto tra liquidazioni, acquisizioni e ingresso di capitali esteri. Dai libri ai giornali fino a radio e tv, il potere si concentra in pochi poli industriali e finanziari che ridisegnano l’informazione.Domanda: che cos’è l’editoria? Chi è un editore? Probabilmente, per molti, il primo pensiero rimonta al mercato librario e alle varie case editrici: Mondadori, Einaudi, Feltrinelli e così via. Poi si pensa alla «linea editoriale» del giornale che ogni mattina noi tutti acquistiamo in edicola o leggiamo online. Per accorgersi, infine, che il panorama si fa via via più vasto ogni volta che si pensa a qualcosa di nuovo: la radio che ascoltiamo in macchina quando andiamo al lavoro, la televisione, i siti, le riviste, i dischi. Una caratteristica importante che accomuna gran parte di questo mondo è il legame con la sfera dell’informazione; ma non è l’unico aspetto. Lo scenario dell’informazione e della cultura in Italia si sta rimodellando, sempre seguendo le dinamiche del mercato. Tra il 2024 e l’inizio di quest’anno, il sistema mediatico nazionale ha definitivamente abbandonato il vecchio modello, quello del capitalismo familiare di prestigio per abbracciare una logica di consolidamento finanziario, efficienza industriale e integrazione multimediale. E l’effetto di tutto questo è duplice: istituzioni culturali che si pensavano incrollabili si sentono mancare la terra sotto ai piedi mentre dall’altra parte emergono poli integrati dove televisione, radio, quotidiani e piattaforme digitali si fondono in un’unica strategia di estrazione del valore.Il segnale plastico di questa crisi è la liquidazione di Hoepli, storico editore milanese sin dal 1870. L’assemblea dei soci del 10 marzo scorso ha sancito la fine della società, schiacciata da una pressione fiscale record (51,4% nel quarto trimestre 2025) e da insanabili conflitti ereditari. Mentre la sede storica di via Hoepli verrà liberata entro giugno 2026 per essere ceduta a un fondo statunitense per decine di milioni di euro, i giganti si muovono per spartirsi le spoglie: il gruppo Mondadori ha già presentato un’offerta per rilevare il prezioso ramo dell’editoria scolastica.Parallelamente, si è consumato il disimpegno di Exor (famiglia Agnelli-Elkann) dai quotidiani. Il 23 marzo 2026, il gruppo Gedi è passato ufficialmente sotto il controllo di Antenna Group (K Group), colosso greco supportato dal fondo sovrano saudita Pif. In questa operazione, La Repubblica e le radio (Deejay, Capital, m2o) diventano strumenti di una strategia globale di produzione di contenuti per lo streaming. Tuttavia, lo spacchettamento ha risparmiato La Stampa: il quotidiano torinese è stato ceduto al gruppo Sae di Alberto Leonardis, che punta a creare un polo dell’editoria territoriale da 175 milioni di euro di fatturato.I colossi della radiotelevisione Mfe-MediaForEurope (Mediaset): Sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi, il gruppo ha chiuso il 2025 con un utile superiore a 300 milioni di euro e una cassa da 500 milioni. In termini di ascolti, Mediaset ha raggiunto il 37,5% di share nelle 24 ore, superando la Rai. Fondamentale il ruolo di RadioMediaset (105, Virgin, R101, Monte Carlo, Subasio), che si conferma il primo gruppo radiofonico nazionale. Rai: Il servizio pubblico, pur mantenendo una leadership nei volumi di contenuti, deve gestire un indebitamento finanziario netto di 197,4 milioni di euro (al giugno 2025). RAI Radio 1 resta comunque la testata d’informazione radiofonica di riferimento con oltre 3,1 milioni di ascoltatori. Il gruppo Rtl 102.5 si conferma il leader assoluto del mercato radiofonico italiano, posizionandosi come la radio più ascoltata d’Italia nel 2025 con 6,6 milioni di ascoltatori nel giorno medio. L’intero gruppo, guidato dal presidente Lorenzo Suraci, comprende anche Radio Zeta e Radiofreccia, raggiungendo una platea complessiva che sfiora i 9,5 milioni di italiani ogni giorno. La società principale, Rtl 102,5 S.r.l., ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 34,5 milioni di euro e un utile netto negativo per 3,6 milioni. La carta stampata Il Polo Angelucci: attraverso Tosinvest, la famiglia Angelucci ha consolidato il controllo su Il Giornale (salendo al 65%), integrandolo in un perimetro che già comprende Libero e Il Tempo. Recentemente, nell’operazione è entrato con il 30% anche Leonardo Maria Del Vecchio. Caltagirone Editore: il gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone continua a mostrare una solidità finanziaria invidiabile. Nel primo semestre 2025 ha registrato un utile di 13,4 milioni di euro, grazie a testate come Il Messaggero, Il Mattino e Il Gazzettino. Il Sole 24 Ore: gruppo editoriale di Confindustria è tornato all’utile (4 milioni nel 2025) puntando massicciamente su agenzia stampa (Radiocor, +9,3%), software e sull’asset strategico Radio 24, che vanta 2,6 milioni di ascoltatori e quasi 97 milioni di podcast scaricati all’anno. Class Editori: il polo di Paolo Panerai, focalizzato su finanza e lifestyle (Class Cnbc, Milano Finanza), ha mostrato una crescita dei ricavi dei primi nove mesi del 2024 a 56,5 milioni di euro . L’impero multimediale della ChiesaUn capitolo a parte merita il sistema informativo cattolico, che gode di una stabilità economica derivante da modelli alternativi. TV2000 e Radio InBlu: Sostenute dalla Cei, fanno parte di un investimento complessivo (8x1000) che nel 2025 ha superato il miliardo di euro.Radio Maria: Un caso unico al mondo, con 22,6 milioni di euro raccolti nel 2024 quasi esclusivamente tramite donazioni private e una rete di 1.300 volontari.Vatican News e Osservatore Romano: Sotto il Dicastero per la Comunicazione, il quotidiano pontificio si affida per la pubblicità alla concessionaria del Sole 24 Ore.