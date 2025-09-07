Flaminia Camilletti
2025-09-07

Il campo largo ha la poltrona fissa. Alle Regionali ma con il paracadute

Il campo largo ha la poltrona fissa. Alle Regionali ma con il paracadute
Antonio Decaro (Imagoeconomica)
Decaro, Ricci e Tridico non si dimettono dall’Ue. E Vendola sogna già le Politiche.
Subscribe
campo largo puglia

Cortocircuito Milano. Centri sociali (e Pd) in piazza contro Sala: «È un palazzinaro»

Cortocircuito Milano. Centri sociali (e Pd) in piazza contro Sala: «È un palazzinaro»
Il corteo contro lo sgombero del Leoncavallo a Milano (Ansa)
Gli orfanelli del Leonka si sentono traditi dal sindaco amico. Catella: «L’abusivismo sarebbe democrazia urbanistica?».
Subscribe
leoncavallo

Pillole di galateo di Petra e Carlo | Il rispetto per l'eccellenza italiana

True
Pillole di galateo di Petra e Carlo | Il rispetto per l'eccellenza italianaplay icon
content.jwplatform.com
pillole di galateo

Cuciniamo insieme | Hosomaki di zucchine

True
Cuciniamo insieme | Hosomaki di zucchineplay icon
content.jwplatform.com

Inutile negarlo: il sushi fa parte ormai dei nostri orizzonti gastronomici. Ma attenzione: c’è sushi e sushi. Lasciate perdere quello non offerto da ristoranti giapponesi, è come mangiare la pizza all’ananas! E poi avere qualche cautela “sanitaria” non fa un soldo di danno anche perché ormai si spaccia finto sushi a buon mercato ovunque. Una cosa che forse non tutti sanno è che il sushi andrebbe mangiato con le mani e non con le bacchette. E proprio ispirandoci all’idea del finger food ci è venuto in mente questo non sushi di zucchine. E’ straordinario l’effetto che fa se lo servite come aperitivo. Penseranno tutti che siete bravissimi, in realtà è di una semplicità disarmante, inversamente proporzionale all’intensità di gusto. I vostri hosomaki (sono i pezzi di sushi circolari avvolti dall’alga) sono pronti.

Subscribe
cuciniamo insieme

Bisogna riportare l’India dalla nostra parte

Bisogna riportare l’India dalla nostra parte
Il premier indiano Narendra Modi (Getty Images)
A causa dei dazi imposti da Washington, il Paese asiatico oggi mostra un legame stretto con Mosca e Pechino. L’Italia però ha l’interesse e l’opportunità di dialogare con Nuova Delhi e gettare le basi per un trattato commerciale con l’Unione europea.
Subscribe
india italia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy