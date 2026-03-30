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Francesco Borgonovo
2026-03-30

Amato pontifica su «Repubblica» e butta là l’idea delle «alternative»

Amato pontifica su «Repubblica» e butta là l’idea delle «alternative»
Giuliano Amato (Ansa)
Il dottor Sottile trasforma l’esito del referendum in un atto di resistenza al «regime».

È decisamente l’ora degli avvoltoi. Una fauna antica e spietata si leva in volo sopra il governo, approfittando del momento delicato seguito alla sconfitta referendaria. Sono rapaci che ben conosciamo, se ne stanno sempre in agguato: quando la situazione si fa difficile, sono pronti a peggiorarla.

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giuliano amato
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Le mosse del governo tra decreto Bollette e pressing delle imprese

Le mosse del governo tra decreto Bollette e pressing delle imprese
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Ansa)
In Aula la norma con gli aiuti energetici. Se il conflitto in Medio Oriente si allunga non basteranno. Serve un altro taglia-accise.

Israele intensifica le operazioni contro Teheran, il Pentagono è pronto a settimane di operazioni a terra in Iran e il segretario di stato americano Marco Rubio avverte del rischio di prolungate interruzioni nello Stretto di Hormuz con conseguente protrarsi della guerra per un altro mese.

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decreto bollette
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Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato»

Lupi: «Nessuno pensa minimamente di andare al voto anticipato»
Maurizio Lupi (Ansa)
Il capo di Noi Moderati: «Ora la priorità è aiutare famiglie e imprese. Mi auguro che sulla legge elettorale l’opposizione dialoghi. Il candidato sindaco di Milano? Non un civico».
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intervista maurizio lupi

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa

Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa (Ansa)
Il Patriarca latino di Gerusalemme e il Custode ufficiale della chiesa sono stati bloccati dalle autorità dello Stato ebraico mentre si recavano nella chiesa per celebrare la Domenica delle Palme. Meloni: «Un’offesa non solo per i credenti ma per tutti».
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Le Firme
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