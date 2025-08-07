Rita Fenini
2025-08-07

Ragusa Foto Festival: fotografia contemporanea e fascino barocco

True
Ragusa Foto Festival 2025
Cristina Vatielli. Terra Mater

È lo splendido scenario di Ragusa con il suo cuore barocco a fare da sfondo al Ragusa Foto Festival (dal 28 agosto al 28 settembre 2025), prima rassegna siciliana di respiro internazionale dedicata ai diversi linguaggi della fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani artisti. In una città che si trasforma in una vera e propria galleria d’arte, tanti eventi e mostre diffuse, con un invito per tutti: andare oltre l’apparenza.

Subscribe
ragusa foto festival

Piazza Affari su del 120% in tre anni. Milano meglio di Parigi e Berlino

Balzo dell’indice Ftse mib, trainato dal risiko bancario. Prospettive interessanti anche per le piccole aziende quotate. Fra i punti di forza, le cedole alte e l’attenzione verso mercati alternativi a quello degli Stati Uniti.
Subscribe
investimenti

Torna il libro che predisse la fine dell’Europa

Torna il libro che predisse la fine dell’Europa
Jean Raspail (Getty Images). Nel riquadro la copertina del libro «Il campo dei santi» con la prefazione di Maurizio Belpietro, in edicola con La Verità e Panorama dal 13 agosto
Mercoledì 13 agosto uscirà con «La Verità» la nuova edizione dell’opera di Jean Raspail «Il Campo dei Santi», romanzo del 1973 che parla di migranti e di un Occidente che, accogliendoli, si autodissolve. Capolavoro di realismo messo ingiustamente all’indice.
Subscribe
jean raspail il campo dei santi

Spaccio, ecco le carte del processo al ragazzo in affido alla Apostolico

Spaccio, ecco le carte del processo al ragazzo in affido alla Apostolico
Iolanda Apostolico alla manifestazione nel 2018 per lo sbarco dei migranti dalla Diciotti (Ansa)
Il colombiano fu difeso in Aula da un candidato di Avs. La sua versione sulla droga: «Trasportavo lo zaino di uno sconosciuto».
Subscribe
apostolico

Dimmi La Verità | Carrà (Lega): «Così rispondo alle critiche dell'opposizione sul Ponte sullo Stretto»

Dimmi La Verità | Carrà (Lega): «Così rispondo alle critiche dell'opposizione sul Ponte sullo Stretto»

Ecco #DimmiLaVerità del 7 agosto 2025. Il deputato della Lega Anastasio Carrà ci parla del Ponte sullo Stretto e risponde a tutte le critiche dell'opposizione.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy