2025-08-07
Ragusa Foto Festival: fotografia contemporanea e fascino barocco
Cristina Vatielli. Terra Mater
È lo splendido scenario di Ragusa con il suo cuore barocco a fare da sfondo al Ragusa Foto Festival (dal 28 agosto al 28 settembre 2025), prima rassegna siciliana di respiro internazionale dedicata ai diversi linguaggi della fotografia contemporanea e alla valorizzazione dei giovani artisti. In una città che si trasforma in una vera e propria galleria d’arte, tanti eventi e mostre diffuse, con un invito per tutti: andare oltre l’apparenza.