Francesco Borgonovo
2025-09-24

La propaganda abortista capovolge la «Lettera» della Fallaci al suo bimbo

Oriana Fallaci (Ansa)
Per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione, Rizzoli propone una riedizione dell’inno alla vita scritto dalla giornalista. Ma sulla «Stampa» l’opera è presentata come un manifesto pro interruzione di gravidanza.
L’opposizione blocca il Parlamento

Ansa
Pd, M5s e Avs occupano i banchi del governo. Oggi il ministro della Difesa riferisce in Aula. A Torino i manifestanti impediscono ai treni di partire da Porta Susa.
Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Ia

iStock
Bruxelles pronta a sospendere l’applicazione delle norme sull’Intelligenza artificiale perché inapplicabili secondo le aziende. Per Mario Draghi sono «fonte di incertezza». La favola dell’avanguardia europea è finita male.
Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé

Ansa
La Germania dà a Rheinmetall un appalto da 390 milioni per laser anti droni. E il fondo per la Difesa tedesco favorirà ditte autoctone. Solo l’8% dei contratti con fornitori americani. Ultimo chiodo sulla bara del mercato unico, che in teoria Bruxelles dovrebbe tutelare.
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd»

Ecco #DimmiLaVerità del 24 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara commenta la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici e la proposta del Pd sulla violenza sessuale.

Nuove storie
