Fabio Amendolara
2025-10-03

I pro Pal vogliono lo scontro. Bombe, stazioni assaltate e occupazioni universitarie

I pro Pal vogliono lo scontro. Bombe, stazioni assaltate e occupazioni universitarie
Ansa
Gli orfani della Flotilla intensificano la guerriglia all’urlo di «stop al genocidio». Altri affronti alla polizia, a Roma gli studenti aggrediscono gli ebrei. Trasporti in tilt.
Subscribe
disordini pro pal

Meloni: «Alla pace preferiscono il weekend»

Meloni: «Alla pace preferiscono il weekend»play icon
Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier attacca le sigle: «Rivoluzione e fine settimana lungo non stanno insieme». La replica: «Così ci offende». Matteo Renzi: «Protestate per gli stipendi e per le pensioni».
Subscribe
flotilla

Edicola Verità | la rassegna stampa del 3 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 3 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 3 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

«Illegittimo lo sciopero generale». Landini tira dritto e ferma l’Italia

«Illegittimo lo sciopero generale». Landini tira dritto e ferma l’Italia
Matteo Salvini (Ansa)
Il Garante boccia per «mancato preavviso» la mobilitazione dei sindacati prevista oggi. La Cgil impugna la delibera della Commissione e conferma i cortei (con Usb). Matteo Salvini: chi partecipa paga personalmente.
Subscribe
scioperi pro pal

Il nuovo San Siro gestito da banche straniere

La riqualificazione dell’area ha un costo previsto di 1,5 miliardi di euro. Quasi tutto l’importo sarà anticipato da istituti esteri come Goldman Sachs, J.P. Morgan e Bank of America. Di tricolore ci sarà solo Banco Bpm, per ora con un ruolo marginale.
Subscribe
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy