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Patrizia Floder Reitter
2026-06-20

I consiglieri dell’Istituto del Mic: «Sul pride un blitz, noi all’oscuro»

I consiglieri dell’Istituto del Mic: «Sul pride un blitz, noi all’oscuro»
Fontana di Trevi (iStock). Nel riquadro, la locandina dell'evento Lgbt
Alessandro Giuli scrive al direttore per l’evento gay, Angelo Mellone (cda): «Atto di protervia ideologica».

Ieri sera non si è certo presentato, alla kermesse Lgbt organizzata nel Palazzo della Fontana di Trevi illuminato per l’occasione con i colori dell’arcobaleno.

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alessandro giuli

Il Mondiale perde il primo allenatore italiano: Montella e la Turchia eliminati dopo due partite

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Il Mondiale perde il primo allenatore italiano: Montella e la Turchia eliminati dopo due partite
Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, durante la partita contro il Paraguay al San Francisco Bay Area Stadium a Santa Clara (Getty Images)
La nazionale allenata da Montella saluta il Mondiale dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay e senza aver mai segnato nonostante 62 tiri complessivi nelle prime due partite. La terza partita contro gli Stati Uniti non cambierà il destino del girone, già compromesso anche in ottica migliori terze.
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mondiali 2026
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È il solito disco rotto: Franceschini rilancia l’allarme democratico

È il solito disco rotto: Franceschini rilancia l’allarme democratico
Dario Franceschini
L’ex ministro pontifica su «Repubblica», temendo che Giorgia Meloni possa prendersi il Quirinale. E sogna un patto contro le destre.

Eravamo in ansiosa attesa, in effetti, di sapere che cosa pensasse dell’attuale quadro politico Dario Franceschini uno dei grandi vecchi e dei più acuminati strateghi del Partito democratico.

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pensiero unico
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Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video

Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video
Il cardinale Matteo Zuppi (Ansa)
Confronto sul lavoro tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni alla festa dei 125 anni del sindacato dei metalmeccanici rossi. Oltre al leader dei Verdi manca ancora Matteo Renzi, in compenso arriva un messaggio del presidente Cei.

Pare che Matteo Renzi abbia appeso un cartello: «Tornio subito». Non è un refuso, è il riferimento a uno degli strumenti di lavoro dei metalmeccanici; lui alla loro festa non ci sarà.

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sinistra a pezzi
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Stadio gratis a Olly. Interrogazione sul presunto spreco

Stadio gratis a Olly. Interrogazione sul presunto spreco
Una foto del concerto di Olly a Genova. Nel riquadro lo scatto postato su Instagram dal sindaco Silvia Salis
La probabile concessione a canone zero del sindaco Silvia Salis per le date del cantante fa infuriare l’opposizione genovese, che parla di danno erariale.

Ormai è praticamente ufficiale. La giunta di Silvia Salis ha concesso a titolo gratuito lo stadio Luigi Ferraris per i tre concerti genovesi di Olly. In cambio, come da consuetudine per le esibizioni dei cantanti negli stadi d’Italia, le società che hanno prodotto lo spettacolo, la capofila Magellano, emanazione della Friends & partner di Ferdinando Salzano, la Rst e la Ops, dovranno occuparsi della rizollatura del prato rovinato dalla presenza dei fan.

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silvia salis genova
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