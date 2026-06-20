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Francesco Borgonovo
2026-06-20

È il solito disco rotto: Franceschini rilancia l’allarme democratico

È il solito disco rotto: Franceschini rilancia l’allarme democratico
Dario Franceschini
L’ex ministro pontifica su «Repubblica», temendo che Giorgia Meloni possa prendersi il Quirinale. E sogna un patto contro le destre.

Eravamo in ansiosa attesa, in effetti, di sapere che cosa pensasse dell’attuale quadro politico Dario Franceschini uno dei grandi vecchi e dei più acuminati strateghi del Partito democratico.

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pensiero unico
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I consiglieri dell’Istituto del Mic: «Sul pride un blitz, noi all’oscuro»

I consiglieri dell’Istituto del Mic: «Sul pride un blitz, noi all’oscuro»
Fontana di Trevi (iStock). Nel riquadro, la locandina dell'evento Lgbt
Alessandro Giuli scrive al direttore per l’evento gay, Angelo Mellone (cda): «Atto di protervia ideologica».

Ieri sera non si è certo presentato, alla kermesse Lgbt organizzata nel Palazzo della Fontana di Trevi illuminato per l’occasione con i colori dell’arcobaleno.

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alessandro giuli
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Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video

Campo largo in posa per la Fiom. Al posto di Bonelli c’è Zuppi in video
Il cardinale Matteo Zuppi (Ansa)
Confronto sul lavoro tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni alla festa dei 125 anni del sindacato dei metalmeccanici rossi. Oltre al leader dei Verdi manca ancora Matteo Renzi, in compenso arriva un messaggio del presidente Cei.

Pare che Matteo Renzi abbia appeso un cartello: «Tornio subito». Non è un refuso, è il riferimento a uno degli strumenti di lavoro dei metalmeccanici; lui alla loro festa non ci sarà.

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sinistra a pezzi
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Stadio gratis a Olly. Interrogazione sul presunto spreco

Stadio gratis a Olly. Interrogazione sul presunto spreco
Una foto del concerto di Olly a Genova. Nel riquadro lo scatto postato su Instagram dal sindaco Silvia Salis
La probabile concessione a canone zero del sindaco Silvia Salis per le date del cantante fa infuriare l’opposizione genovese, che parla di danno erariale.

Ormai è praticamente ufficiale. La giunta di Silvia Salis ha concesso a titolo gratuito lo stadio Luigi Ferraris per i tre concerti genovesi di Olly. In cambio, come da consuetudine per le esibizioni dei cantanti negli stadi d’Italia, le società che hanno prodotto lo spettacolo, la capofila Magellano, emanazione della Friends & partner di Ferdinando Salzano, la Rst e la Ops, dovranno occuparsi della rizollatura del prato rovinato dalla presenza dei fan.

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silvia salis genova
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Il Sahel brucia ancora: l’attacco a Niamey mette sotto pressione il Niger

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Il Sahel brucia ancora: l’attacco a Niamey mette sotto pressione il Niger
L'immagine satellitare di Vantor mostra una panoramica dell'aeroporto di Niamey e delle basi militari circostanti prima di un attacco in Niger (Getty Images)
Il JNIM, ramo saheliano di al Qaeda, rivendica l’assalto all’aeroporto della capitale e a diverse basi militari. Nel complesso colpito è presente anche il contingente italiano impegnato nell’addestramento dei paracadutisti nigerini. L’offensiva conferma la crescente pressione jihadista sulla regione.
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niger
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