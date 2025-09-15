Redazione digitale
2025-09-15

Pichetto Fratin: «Auto elettriche, l’Ue scarica i costi sugli europei»

Pichetto Fratin: «Auto elettriche, l'Ue scarica i costi sugli europei»

Nel corso dell'evento organizzato da La Verità per fare il punto sulle prospettive della transizione energetica è intervenuto, intervistato dal direttore Maurizio Belpietro, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

auto elettriche

Il fondo segreto di John Elkann: ecco dove investì 250 milioni

Il fondo segreto di John Elkann: ecco dove investì 250 milioni
John Elkann (Ansa)
Il tesoro di famiglia nascosto al Fisco fino al 2025, collegato dalle indagini al fondo Private Wealth in Lussemburgo.
john elkann

VOTAntonio | Il Landini furioso prepara l’autunno caldo

VOTAntonio | Il Landini furioso prepara l'autunno caldo
Scioperi a oltranza e lotta politica: dopo aver tubato con Conte e Draghi, il segretario della Cgil è più scatenato che mai.

redazione digitale

Virginie Joron: «Macron ha nominato un suo clone»

Virginie Joron: «Macron ha nominato un suo clone»
Emmanuel Macron (Getty Images). Nel riquadro Virginie Joron
L’eurodeputata del Rassemblement National: «Il presidente non scioglie il Parlamento per non mostrare la sua debolezza ai partner europei. I sondaggi ci danno al 33%, invitiamo tutti i Repubblicani a unirsi a noi».
intervista virginie joron

Ambiente, sostenibilità, energia

Ambiente, sostenibilità, energia

L'evento organizzato dal quotidiano La Verità per fare il punto sulle prospettive della transizione energetica. Sul palco con il direttore Maurizio Belpietro e il vicedirettore Giuliano Zulin, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Ascopiave Nicola Cecconato, il direttore Ingegneria e realizzazione di Progetto Terna Maria Rosaria Guarniere, l'Head of Esg Stakeholders & Just Transition Enel Maria Cristina Papetti, il Group Head of Soutainability Business Integration Generali Leonardo Meoli, il Project Engineering Director Barilla Nicola Perizzolo, il Group Quality & Soutainability Director BF Spa Marzia Ravanelli, il direttore generale di Renexia Riccardo Toto e il presidente di Generalfinance, Boconi University Professor of Corporate Finance Maurizio Dallocchio.

ambiente
