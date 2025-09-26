Carlo Cambi
2025-09-26

La Ue taglieggia i contadini. Pronta la rivolta

Nel nuovo bilancio europeo saranno drasticamente diminuiti i sussidi agli agricoltori: la Coldiretti inizia oggi la «protesta del grano». Pac falciata del 20% e ridotta a un fondo unico che avvantaggia i grandi latifondisti del Nord Europa. L’Italia guida la fila dei contrari.
pac agricoltura

Dem frantumati sul progetto San Siro. Sala trema: non ha i voti per sfangarla

Stadio San Siro (Getty)
Ieri via alla discussione: solo Mr. Expo e parte del Pd non vedono i troppi rischi dell’operazione. E rifà capolino il «Salva Milano».
beppe sala

La Genova della democratica Salis: minacce e censure dei gruppi antifa

Silvia Salis (Ansa)
Dopo le pressioni, salta la sala per ricordare Sergio Ramelli. Sui muri dell’università spuntano le facce del rettore e di Anna Maria Bernini con un mirino. Scritte anarchiche sulla società che porta container in Israele.
silvia salis

Stellantis assume solo marocchini

Fabbrica Stellantis in Serbia (Ansa)
Mentre si fermano i siti in Italia, Francia e Germania, il colosso dell’auto prende altri 200 lavoratori in Africa. Lavoreranno in Serbia, dove i locali rifiutano 600 euro al mese.
stellantis

«Col perdono Erika Kirk diventa leader»

Erika Kirk, la moglie di Charlie (Ansa)
Assuntina Morresi, vicecapo di gabinetto del ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità: «Il suo punto di riferimento non è il partito, ma l’esperienza religiosa. Dio, patria e famiglia lo ha vissuto davvero».
erika kirk
