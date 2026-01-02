True Giuseppe Bianco Chi si oppone alla riforma Nordio vuole la dittatura delle correnti Il ministro della Giustizia Carlo Nordio (Ansa)

Se la Costituzione non vieta esplicitamente le carriere separate, la decisione finale spetta al Parlamento. Intanto, con l’attuale rappresentanza organizzata, si condizionano l’autonomia e gli equilibri nel Csm.Gaetano Azzariti dell’Università La Sapienza di Roma ha detto no alla riforma per due motivi. Primo motivo: la Costituzione non contiene alcun principio che imponga o al contrario escluda le carriere separate fra i magistrati. Sicché - conclude il professore - se la Costituzione dice «nì» perché separare? Risposta uguale e contraria: se la Costituzione dice «nì», perché non separare?È evidente che, in mancanza di argomenti preclusivi, l’ultima parola spetta al parlamento legittimamente insediato e che proprio il «nì» della Carta manda a ramengo le teatrali accuse di «attacco alla Costituzione» e di «ritorno alla dittatura» dello schieramento antiriforma.Non sembra granitico nemmeno il secondo motivo: «Ci potrebbero essere altre soluzioni: per esempio intervenire sul sistema elettorale del Csm procedendo con leggi uninominali… Il correntismo si può combattere in altri modi». Non vorremmo sbagliare, ma il sistema elettorale del Csm non è cambiato già otto volte, di cui l’ultima appena tre anni fa (riforma Cartabia)? E gran parte di queste riforme, almeno a partire dagli anni Ottanta, non hanno avuto sempre lo scopo dichiarato di combattere la degenerazione associativa? La verità è che gli accrocchi elettoralistici non servono a nulla; e questo per l’ottima ragione che l’efficacia vincente degli esperimenti di ingegneria elettorale dipende sia dalla loro reale consistenza di fondo sia dalle caratteristiche del corpo ricettore, che in questo caso è il correntismo. Il quale - dal canto suo - ha sempre dimostrato una abilità serpentina nell’interpretare e applicare le nuove regole al fine di garantirsi la propria autoconservazione biologica. Cambiare il modello per la nona volta ripetendo gli stessi slogan sarebbe una coazione a ripetere tipica più della routine impiegatizia che della lotta politica. Ma - come si vede - c’è ancora chi propone imperterrito per la nona volta una ricetta fallita già otto volte. Insomma, se gli argomenti sono questi, vuol dire che non ci sono. E poi urge un centro di gravità permanente : da un lato il professor Enrico Grosso (comitato del No) a dire che il correntismo è stato sconfitto quando è stato espulso il magistrato cattivo (uno solo); dall’altro il professor Azzariti, secondo cui, invece, il correntismo esiste ancora, tanto che propone l’ennesima arzigogolatura elettoralistica perché «il correntismo si può sconfiggere in altri modi». Domanda: ma allora questo benedetto correntismo è stato «sconfitto» o è ancora ricco e panciuto? Ma soprattutto: è un fenomeno collettivo oppure la semplice parentesi personale di un malvagio dottor Mabuse (uno solo) capace di dominare ipnoticamente i ceti dirigenti di tutti i gruppi? Inutile andare con chi non sa dove andare: il legislatore, sapendo bene che il correntismo esiste eccome e volendo troncare i troppi indugi, ha preso una decisione finalmente guerriera: sorteggio-bisturi e al diavolo tutti i cavilli dei temporeggiatori. Ma il sorteggio non piace ai ceti proprietari del sistema: nel dibattito di Atreju gli esponenti del no hanno ripetuto come un mantra che per fare i consiglieri Csm ci vuole ben altro titolo che il sorteggio. Hanno ragione: a partire almeno dalla legge 695 del 1975, che strutturò il sistema elettorale in senso proporzionale a liste contrapposte, il titolo più gettonato è sempre stato quello della fedeltà correntizia. D’altro canto, se il Csm deve avere una funzione rappresentativa delle diverse «istanze culturali presenti nella magistratura» (le chiamano così), è evidente che lì dentro devono andarci appunto i fedeli più osservanti delle «istanze» suddette. Il sistema della «rappresentanza« però è cancerogeno: in primis, la Costituzione (articolo 104) vuole che i consiglieri togati vengano eletti «tra gli appartenenti alle varie categorie». Dove «categorie» però non è sinonimo di «correnti», cioè di partitini politico-giudiziari mai citati nella Carta, alcuni dei quali ormai ostentano esplicitamente una precisa collocazione ideologica. La sostituzione delle «categorie» con le «correnti» è stata solo un artificio illusionistico che ha prodotto guasti. Nel dibattito di Atreju il presidente di Magistratura democratica, Silvia Albano, ha sentenziato solennemente però che «i Costituenti hanno voluto garantire nel Csm il pluralismo delle idee». Quali Costituenti? Mistero. Quali idee? Mistero doppio. Secondo punto: Il 29 dicembre è giorno intitolato a San Tommaso Becket. Il quale era un fedele gregario di re Enrico II, che brigò per farlo diventare primate della Chiesa d’Inghilterra, sicuro di poterlo manovrare a piacimento. Con una incredibile rinascita spirituale, Tommaso Becket, fatto arcivescovo, prese a difendere vigorosamente l’autonomia della Chiesa proprio contro i condizionamenti del re al quale doveva di fatto l’investitura. Finì ucciso. San Tommaso Becket è oggi un po’ il patrono di certe indipendenze difficili, difese spes contra spem, contro tutto e tutti. E nell’attuale consiliatura, proprio la forza di Becket ha aiutato i consiglieri togati a resistere in almeno due occasioni a un assedio associativo di massa. Tuttavia, se è vero - come rivendicano gli stessi «pluralisti» - che i consiglieri togati devono «rappresentare» la loro corrente di appartenenza, è fatale che essi abbiano difficoltà a sganciarsi dalle proprie leadership associative esterne (alle quali devono candidatura ed elezione). E se la leadership esterna è non solo associativa ma anche burocratico-giudiziaria, essa diventa un enorme centro di potere capace di incidere sull’ autonomia dell’organo. E San Tommaso Becket non sempre fa i miracoli. Inoltre, uno dei guasti del Csm «rappresentativo delle correnti» sono infatti proprio i fenomeni di concentrazione personale del potere. Secondo Max Weber, il potere carismatico (cioè fondato sul seguito volontario) e il potere legale (cioè basato sull’investitura formale e burocratica) non devono mai coincidere. Se non coincidono c’è un controllo bilanciato e reciproco; se coincidono, la mancanza di contrappeso rischia invece di creare delle monocrazie personali. Nel nostro sistema, capita spesso (non sempre) che il dirigente giudiziario sia anche un influente leader correntizio. In tal caso i due poteri coincidono e si amplificano. Infine, se così è, nell’ ipotesi che il Csm «pluralista» debba dirimere il contrasto fra un leader correntizio-giudiziario da una parte e - dall’ altro - un magistrato «normale», il finale della partita è probabilmente già scritto in anticipo. Qualcosa di simile si registrò tanti anni fa in una contesa interna alla Procura di Milano fra un capufficio/leader associativo e un altro magistrato: «Avrei potuto dire a uno dei miei colleghi al Csm … di andare a fare la pipì al momento del voto …» (Il Fatto Quotidiano, 3 ottobre 2014). La frase non risulta smentita e il merito del contrasto non ci interessa, ma lo squilibrio delle forze era evidente. Le monocrazie personali e l’esposizione eccessiva del singolo consigliere togato alle sollecitazioni esterne (che però sono interne) rappresentano una delle patologie del Csm «pluralista« (o meglio: «pluri-liste»), cioè di questo vischioso sistema di vasi comunicanti fra un organo pubblico di rilievo costituzionale come il Csm e quel reticolo di gruppuscoli privati che sono le correnti. Se alcuni di questi gruppi privati assumono poi perfino una natura militante ed ideologica, il rischio di snaturamento dell’organo pubblico è notevole. Sarebbe bene che il fronte del no rispondesse criticamente su questi aspetti di malattia sistemica piuttosto che limitarsi alle messe cantate «anti-dittatura» che - nella cieca autoreferenzialità dei loro officianti - rischiano solo di riportare in vita i demoni che pensano di esorcizzare.Giuseppe Bianco, magistrato penale