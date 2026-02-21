True Alessandro Rico L’ultima arringa di Lagarde: adesso rinfaccia agli altri i difetti dell’Unione europea Christine Lagarde (Ansa)

Il capo della Bce contesta il sistema globale fondato su «mercantilismo e coercizione». Ovvero, i pilastri dell’Ue a trazione franco-tedesca. Che lei fa di tutto per ripristinare.Christine Lagarde giura al Wall Street Journal che terminerà il suo ottennio a capo della Bce, iniziato nel 2019, smentendo la versione del Financial Times: il quotidiano britannico la dava in uscita anticipata, per consentire a Friedrich Merz ed Emmanuel Macron - soprattutto a Emmanuel Macron - di individuare il suo successore all’istituto di Francoforte prima delle presidenziali francesi del 2027, sulle quali incombe lo spettro della vittoria della destra. Non sarebbe certo il primo favore che la presidente della Banca centrale, in teoria al di sopra degli interessi della nazione di provenienza, concede all’inquilino dell’Eliseo: a ottobre, La Verità documentò il massiccio acquisto di titoli transalpini, nonostante l’esplosione del deficit al 5-6% del Pil. Una mossa che ha consentito a Parigi, in una fase tesissima, di limitare i danni alle finanze pubbliche. Mario Draghi, per dire, non era stato altrettanto comprensivo con l’Italia: nel 2018, in vista della legge di bilancio targata Lega-5 stelle, per la quale si prevedeva un rapporto deficit/Pil al 2,4%, il predecessore di Lagarde bloccò la compera dei Btp, lasciando impennare lo spread. Intanto, stando alla ricostruzione di Bloomberg, la Francia si appresta a varare una finanziaria con deficit al 5%, alla faccia dei piani per sistemare i conti. Arriverà una letterina di richiamo, tipo quella che Jean-Claude Trichet e l’inossidabile Draghi indirizzarono al governo Berlusconi nel 2011?Lagarde, per sua stessa ammissione, ci tiene a mantenere i glutei tonici. Pare che il marito apprezzasse. Non c’è modo di verificarlo, ma se la signora ha una cosa tosta, quella di sicuro è la faccia. Non si spiega altrimenti la sua prolusione alla Columbia Law school di New York, dove, nella notte italiana tra giovedì e venerdì, ha accettato il Wolfgang Friedmann memorial award 2026. «Sentiamo parlare molto di un “nuovo ordine mondiale”», ha argomentato, «ma il cosiddetto nuovo ordine non è nuovo: è un ritorno a vecchi schemi di coercizione e mercantilismo. Non è mondiale, perché la maggior parte dei Paesi non lo vuole. E non è un ordine, perché rappresenta piuttosto l’assenza di uno». Da che pulpito: e l’ordine europeo che cosa è stato?Di coercizione e mercantilismo, nel Vecchio continente se ne intendono. Tutta l’architettura dei trattati Ue è stata congegnata per consolidare l’imperialismo economico tedesco, imperniato sul surplus commerciale e sull’abbassamento del costo del lavoro - traduzione: compressione di diritti e retribuzioni - pur di rendere competitive le merci esportate dalla Germania. Non a caso, è sullo squilibrio nella bilancia dei pagamenti che si è consumato l’attrito con gli Stati Uniti. Anche prima della guerra dei dazi con Donald Trump, che per il tycoon si complica alla luce della bocciatura rimediata alla Corte Suprema, l’asimmetria aveva irritato le amministrazioni americane.Favola per euroscettici? Mica tanto. A dicembre 2024, lo ammise persino Draghi, criticando la «preferenza» delle élite europee per «una costellazione economica […] basata sullo sfruttamento della domanda estera e sull’esportazione di capitale con bassi livelli salariali». Un modello che l’ex banchiere centrale giudicava «non più sostenibile». È da quella forzatura che è nata l’austerità. Ed è dall’austerità che hanno tratto linfa i vituperati movimenti populisti e sovranisti, che oggi, complice l’immigrazione incontrollata, a sua volta leva per l’ulteriore compressione dei compensi più risicati, vengono accusati di mettere a repentaglio la tenuta dell’Ue. È poco onesto additare la pagliuzza nell’occhio degli altri (Trump, che almeno punta a rivitalizzare la domanda interna), avendo ignorato per anni la trave nel proprio. In pieno spirito revisionista, Lagarde ha fornito una versione tutta sua dei fatti: «Il sistema internazionale» di cui si osserva il tramonto, ha dichiarato alla platea della Grande Mela, «non è stato un’imposizione dei forti sui deboli: è stato costruito nel corso dei secoli da Paesi grandi e piccoli insieme e ha garantito risultati straordinari, dalla riduzione delle guerre tra Stati all’espansione del commercio globale e alla diminuzione della povertà». La tesi, quindi, è che l’ordine emerso dal secondo conflitto mondiale fosse una specie di prodotto spontaneo, il risultato di una dinamica naturale, quasi la condizione di default dell’umanità. Un’opzione neutrale. È il vecchio trucco della tecnocrazia per legittimarsi: presentare sé stessa quale esito di un processo razionale, orientato dalla sua verità intrinseca e oggettiva e non da una marca ideologica. Spiace: sono falsità.Non era neutrale la scelta di somministrare a tutti gli Stati membri dell’Unione la disciplina ordoliberale, stratagemma con cui trasferire ricchezza dal Sud al Nord, dalle colombe ai falchi. Non era neutrale la sistematica demolizione del welfare. Non era neutrale il progressivo smontaggio della democrazia in nome dei «parametri», delle raccomandazioni della Commissione e delle missive della Bce. E non è neutrale la crociata verde della banca sotto la stessa Lagarde, anche se viene coperta dal velo della scienza e dalle ricerche che proverebbero, come conseguenza degli eventi meteo, il rischio di choc finanziari per i Paesi già esposti sui mercati. «La storia», ha pontificato ieri la numero uno dell’istituto di Francoforte, «dimostra che un semplice equilibrio di potenza tra rivali può durare a lungo, ma quando crolla il prezzo è altissimo». Meglio preservare il vecchio squilibrio di potenza? Sì, se è grazie a esso che si comanda... E per farlo, ha ammonito la funzionaria francese, occorre realizzare delle riforme «con realismo, ambizione e cooperazione». «Se vogliamo che tutto rimanga com’è», ha chiosato Lagarde citando Il Gattopardo, «bisogna che tutto cambi». Le avranno spiegato che quello non era un motto positivo?