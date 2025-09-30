Francesco Acquaroli (Ansa)
Il governatore uscente supera il 50% delle preferenze, staccando nettamente l’eurodeputato sotto inchiesta che tornerà a Strasburgo. Fratelli d’Italia oltre il 27%, M5s al lumicino. Giorgia Meloni: «Ha vinto il buon governo».
Matteo Ricci (Ansa)
Avevano dipinto la Regione come l’Ohio italiano, che anticipa le elezioni nazionali, accreditando un falso testa a testa tra i candidati per dare una spallata al governo. Invece il campo largo incassa la decima batosta (su 13 sfide). E la Schlein ne esce ammaccata.
2025-09-30
Flotilla, Crosetto va diretto: «Firmerei perché ci fossero solo attivisti arrestati»
2025-09-30