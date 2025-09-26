Getty images
Le barche pro Pal rifiutano la proposta italiana di consegnare le derrate tramite la Chiesa. È la prova che le vere intenzioni non sono aiutare i palestinesi ma lo scontro politico. Anche perché il grosso del cibo forse non arriverà mai. Pd e M5s, che hanno spedito a bordo i loro parlamentari, adesso sono in totale imbarazzo.
2025-09-26
Crosetto mette in riga le opposizioni. Conte in tilt: «Sono preoccupato»
Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro della Difesa riferisce in Aula: «Non siamo corresponsabili delle azioni di Netanyahu. Gli attivisti non pongano a repentaglio vite». Pure il Pd si sgancia dalla Flotilla: «Accettino la mediazione italiana».
2025-09-25
Regalati ai detenuti 720 profilattici. Offre il carcere, polemiche a Pavia
(Ansa)
La direttrice Mussio parla di «scopi terapeutici», però viene sconfessata dal Dap e dai sindacati di polizia Beneduci (Osapp): «L’idea facilita stupri e usi impropri, come occultare droga. Gli agenti non sono guardoni».
