Insalata caprese (iStcok)
La crociata antipasta del Futurismo ispirò le nozze tra basilico, mozzarella e pomodoro. E l’americana Caesar’s salad è italiana.
(iStock). Nel riquadro, Ginevra Boldrocchi
L’iniziativa Perpetual Planet di Rolex sostiene la One Ocean Foundation, coordinata dalla biologa: «Dopo essermi immersa con oltre 100 pescecani è nata la passione per questi animali. I quali, purtroppo, finiscono sulle tavole di tanti consumatori inconsapevoli».
Le forze israeliane presidianola Città Vecchia di Hebron, in Cisgiordania (Getty Images)
Netanyahu esclude Hamas e Anp dalla gestione di Gaza, puntando sui Tarabin, beduini del nord della Striscia. Intanto, in Cisgiordania lo sceicco Wadee al-Jabaari guida un gruppo di dignitari dei clan del deserto che propongono un Emirato di Hebron autonomo, in accordo con Israele.
2025-08-09
Prime Video lancia «Repubblica Selvaggia», ma la tensione resta a metà
True
«Repubblica Selvaggia» (Amazon Prime Video)
La serie tedesca, in arrivo su Prime Video il 10 agosto, tenta di rievocare le atmosfere de Il Signore delle Mosche, ma il racconto di adolescenti in fuga sulle Alpi, tra paure e tensioni, non raggiunge la profondità narrativa del modello letterario.