{{ subpage.title }}

True
Paolo Di Carlo
2025-12-25

Non solo Gesù. Da Isaac Newton a Humphrey Bogart: i compleanni del 25 dicembre

True
Non solo Gesù. Da Isaac Newton a Humphrey Bogart: i compleanni del 25 dicembre
Humphrey Bogart (Getty Images)
Il 25 dicembre, oltre a rappresentare la venuta al mondo di Gesù Cristo, è anche data di compleanni illustri nella storia. Il più noto è il matematico e scienziato inglese Isaac Newton.


Il Natale è tradizionalmente associato alla nascita di Nostro Signore, ma il 25 dicembre attraversa la storia anche come data di nascita di sovrani, scienziati e protagonisti della cultura contemporanea. Dal Medioevo all’età moderna, fino alla politica, allo spettacolo e alla moda, gli annali restituiscono una costellazione di figure diverse per epoca e ruolo, unite, sventuratamente per chi compie gli anni questo giorno, da una ricorrenza che tende spesso a mettere in ombra i compleanni. Ecco alcuni dei nomi più noti, in ordine cronologico.

Continua a leggereRiduci
natale
True

Auto senza conducente, la lezione di Waymo

True
Auto senza conducente, la lezione di Waymo
Il blackout di San Francisco ha fermato i taxi senza conducente, incapaci di riconoscere i semafori perché spenti. Nessun ferito e una grande opportunità: trarre insegnamenti da questo esperimento imprevisto.

Quanto accaduto ieri a San Francisco dimostra che a proposito di guida autonoma c’è ancora molto da fare prima di poterla considerare una modalità di trasporto affermata e affidabile. Stando a quanto si è potuto comprendere, sabato scorso nella città californiana si è verificato un incendio che ha devastato una sottostazione elettrica provocando un blackout che ha spento taluni server. Questi hanno ha portato i veicoli senza conducente della Waymo a fermarsi. Nessuno si è fatto male ma il traffico si è bloccato.

Continua a leggereRiduci
auto senza conducente
True

Torna a salire la tensione tra Gerusalemme e Teheran

True
Torna a salire la tensione tra Gerusalemme e Teheran
Getty Images

Israele è sempre più allarmato dalle ambizioni nucleari e balistiche dell’Iran. E cerca di rafforzare la sponda con Washington.

Secondo quanto riferito da Nbc News, Israele sarebbe fortemente preoccupato «per il fatto che l'Iran stia espandendo la produzione del suo programma di missili balistici». In questo contesto, sempre secondo la stessa testata, Benjamin Netanyahu avrebbe intenzione di sottoporre a Donald Trump opzioni per un nuovo attacco contro la Repubblica islamica, in occasione della sua visita in Florida prevista per il 29 dicembre.

Continua a leggereRiduci
israele iran

Non Sparate sul Pianista | Funaro (sindaco di Firenze): «Su Cherubini e Gui ha ragione Muti»

Non Sparate sul Pianista | Funaro (sindaco di Firenze): «Su Cherubini e Gui ha ragione Muti»

Il Comune fiorentino sposa l’appello del Maestro per riportare a casa le spoglie di Cherubini e cambiare nome al Teatro del Maggio, in onore di Vittorio Gui. Partecipano al dibattito il direttore del Conservatorio, Pucciarmati, e il violinista Rimonda.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
True

«Ringraziamo Israele per l’intervento a difesa dei drusi siriani»

True
«Ringraziamo Israele per l’intervento a difesa dei drusi siriani»
Muwaffaq Tarif, lo sceicco leader religioso della comunità drusa israeliana

Muwaffaq Tarif, leader dei drusi israeliani, parla dei legami transnazionali della comunità, della lealtà agli Stati in cui vivono e ringrazia Israele per l’intervento militare a protezione dei drusi in Siria.

I drusi sono una comunità etno-religiosa distribuita in tutto il Medio Oriente fra Siria, Libano, Israele e anche Giordania. Vivono spesso in villaggi rurali e tendono a concentrarsi nelle aree di confine e nonostante il loro forte legame transnazionale sono cittadini leali delle nazioni che li ospitano.

Continua a leggereRiduci
medio oriente
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy