True2025-12-25
Non solo Gesù. Da Isaac Newton a Humphrey Bogart: i compleanni del 25 dicembre
True
Humphrey Bogart (Getty Images)
Giovanni IV Lascaris (1250-1305)
Giovanni IV Lascaris fu imperatore di Nicea, uno degli Stati bizantini sorti dopo la caduta di Costantinopoli nel 1204. Salì al trono ancora bambino nel 1258, sotto la reggenza di Michele VIII Paleologo, che nel 1261 riconquistò Costantinopoli. Poco dopo, Giovanni IV venne deposto, accecato e relegato in un monastero. La sua vicenda segna simbolicamente la fine della dinastia dei Lascaris e l’avvio dell’ultima fase dell’Impero bizantino.
Isaac Newton (1642-1727)
Isaac Newton nacque il 25 dicembre 1642 secondo il calendario giuliano allora in vigore in Inghilterra. È considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi e una figura centrale della Rivoluzione scientifica. Con i Principia Mathematica formulò le leggi del moto e della gravitazione universale, gettando le basi della fisica classica. Fu anche matematico, astronomo e filosofo naturale. Il suo pensiero ha influenzato in modo decisivo la scienza per oltre due secoli, fino all’avvento delle innovazioni nel mondo della fisica introdotte da Albert Einstein.
Humphrey Bogart (1899-1957)
Nato il giorno di Natale del 1899, Humphrey Bogart è stato uno dei volti più iconici della Hollywood classica. Dopo anni da caratterista, raggiunse la celebrità negli anni Quaranta con film come Il mistero del falco, Casablanca e Il grande sonno. Il suo stile asciutto e disincantato lo rese il simbolo dell’antieroe moderno. Vinse l’Oscar come miglior attore per La regina d’Africa e rimane una figura centrale nella storia del cinema.
Annie Lennox (1954)
Nata ad Aberdeen, in Scozia, nel 1954, Annie Lennox è diventata celebre come voce degli Eurythmics, duo che negli anni Ottanta ha segnato la musica pop internazionale con brani come Sweet Dreams. Parallelamente ha costruito una solida carriera solista, ottenendo premi e riconoscimenti. Oltre all’attività musicale, Lennox è nota per il suo impegno umanitario e civile, in particolare sui temi dei diritti delle donne e della lotta all’Hiv/Aids.
Helena Christensen (1968)
Originaria di Copenaghen, capitale danese, Helena Christensen è una delle supermodelle simbolo degli anni Novanta. Ha lavorato per le principali maison di moda e ha posato per le copertine delle riviste internazionali più prestigiose. Accanto alla carriera sulle passerelle, ha sviluppato un percorso come fotografa, esponendo i suoi lavori in gallerie e musei.
Justin Trudeau (1971)
Figlio dell’ex primo ministro canadese Pierre Elliott Trudeau, Justin è entrato in politica dopo una carriera come insegnante. Nel 2015 ha guidato il Partito liberale alla vittoria elettorale, diventando primo ministro del Canada. Il suo mandato è stato segnato da politiche orientate all’inclusione sociale, alla transizione ambientale e a un forte profilo internazionale. Un piccolo aneddoto: l’ex primo ministro canadese ha ufficializzato la relazione sentimentale con la pop star Katy Parry.
Continua a leggereRiduci
Il 25 dicembre, oltre a rappresentare la venuta al mondo di Gesù Cristo, è anche data di compleanni illustri nella storia. Il più noto è il matematico e scienziato inglese Isaac Newton.Il Natale è tradizionalmente associato alla nascita di Nostro Signore, ma il 25 dicembre attraversa la storia anche come data di nascita di sovrani, scienziati e protagonisti della cultura contemporanea. Dal Medioevo all’età moderna, fino alla politica, allo spettacolo e alla moda, gli annali restituiscono una costellazione di figure diverse per epoca e ruolo, unite, sventuratamente per chi compie gli anni questo giorno, da una ricorrenza che tende spesso a mettere in ombra i compleanni. Ecco alcuni dei nomi più noti, in ordine cronologico.Giovanni IV Lascaris (1250-1305)Giovanni IV Lascaris fu imperatore di Nicea, uno degli Stati bizantini sorti dopo la caduta di Costantinopoli nel 1204. Salì al trono ancora bambino nel 1258, sotto la reggenza di Michele VIII Paleologo, che nel 1261 riconquistò Costantinopoli. Poco dopo, Giovanni IV venne deposto, accecato e relegato in un monastero. La sua vicenda segna simbolicamente la fine della dinastia dei Lascaris e l’avvio dell’ultima fase dell’Impero bizantino.Isaac Newton (1642-1727)Isaac Newton nacque il 25 dicembre 1642 secondo il calendario giuliano allora in vigore in Inghilterra. È considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi e una figura centrale della Rivoluzione scientifica. Con i Principia Mathematica formulò le leggi del moto e della gravitazione universale, gettando le basi della fisica classica. Fu anche matematico, astronomo e filosofo naturale. Il suo pensiero ha influenzato in modo decisivo la scienza per oltre due secoli, fino all’avvento delle innovazioni nel mondo della fisica introdotte da Albert Einstein.Humphrey Bogart (1899-1957)Nato il giorno di Natale del 1899, Humphrey Bogart è stato uno dei volti più iconici della Hollywood classica. Dopo anni da caratterista, raggiunse la celebrità negli anni Quaranta con film come Il mistero del falco, Casablanca e Il grande sonno. Il suo stile asciutto e disincantato lo rese il simbolo dell’antieroe moderno. Vinse l’Oscar come miglior attore per La regina d’Africa e rimane una figura centrale nella storia del cinema.Annie Lennox (1954)Nata ad Aberdeen, in Scozia, nel 1954, Annie Lennox è diventata celebre come voce degli Eurythmics, duo che negli anni Ottanta ha segnato la musica pop internazionale con brani come Sweet Dreams. Parallelamente ha costruito una solida carriera solista, ottenendo premi e riconoscimenti. Oltre all’attività musicale, Lennox è nota per il suo impegno umanitario e civile, in particolare sui temi dei diritti delle donne e della lotta all’Hiv/Aids.Helena Christensen (1968)Originaria di Copenaghen, capitale danese, Helena Christensen è una delle supermodelle simbolo degli anni Novanta. Ha lavorato per le principali maison di moda e ha posato per le copertine delle riviste internazionali più prestigiose. Accanto alla carriera sulle passerelle, ha sviluppato un percorso come fotografa, esponendo i suoi lavori in gallerie e musei.Justin Trudeau (1971)Figlio dell’ex primo ministro canadese Pierre Elliott Trudeau, Justin è entrato in politica dopo una carriera come insegnante. Nel 2015 ha guidato il Partito liberale alla vittoria elettorale, diventando primo ministro del Canada. Il suo mandato è stato segnato da politiche orientate all’inclusione sociale, alla transizione ambientale e a un forte profilo internazionale. Un piccolo aneddoto: l’ex primo ministro canadese ha ufficializzato la relazione sentimentale con la pop star Katy Parry.
I computer che guidano i mezzi non sono più stati in grado di calcolare come muoversi anche perché i sensori di bordo leggono lo stato dei semafori e questi erano spenti. Dunque Waymo in sé non ha alcuna colpa, e soltanto domenica pomeriggio è stato ripristinato il servizio. Dunque questa volta non c’è un problema di sicurezza per gli occupanti e neppure un pericolo per chi si trova a guidare, piuttosto, invece, c’è la dimostrazione che le nuove tecnologie sono terribilmente dipendenti da altre: in questo caso il rilevamento delle luci dei semafori, indispensabili per affrontare gli incroci e le svolte. Qui si rivela la differenza tra l’umano che conduce la meccanica e l’intelligenza artificiale: innanzi a un imprevisto, seppure con tutti i suoi limiti e difetti, un essere umano avrebbe improvvisato e tentato una soluzione, mentre la macchina (fortunatamente) ha obbedito alle leggi di controllo. Il problema non ha coinvolto i robotaxi Tesla, che invece agiscono con sistemi differenti, più simili ai ragionamenti umani, ovvero sono più indipendenti dalle infrastrutture della circolazione. Naturalmente Waymo può trarre da questo evento diverse considerazioni. La prima riguarda l’effettiva dipendenza del sistema di guida dalle infrastrutture esterne; la seconda è la valutazione di come i mezzi automatizzati hanno reagito alla mancanza di informazioni. Infine, come sarà possibile modificare i software di controllo affinché, qualora capiti un nuovo incidente tecnico, le auto possano completare in sicurezza il servizio. Dall’esterno della vicenda è invece possibile valutare anche altro: le tecnologie digitali applicate alle dinamiche automobilistiche non sono ancora sufficientemente autonome. Sia chiaro, lo stesso vale per navi e aeroplani, ma mentre per questi ultimi gli algoritmi dei droni stanno già portando a una ricaduta di tecnologia che viene trasferita ai velivoli pilotati, nel campo automobilistico c’è ancora molto lavoro da fare. Proprio ieri, sempre negli Usa, il pilota di un velivolo King Air da nove posti è stato colpito da un malore. La chiamano “pilot incapacitation” e a bordo non c’era nessun altro che potesse prendere il controllo e atterrare. Ed è qui che la tecnologia ha salvato aeroplano e occupanti: il passeggero che sedeva accanto all’uomo ha premuto il tasto del sistema “Autoland”, l’autopilota ha scelto la pista idonea per lunghezza più vicina alla posizione dell’aereo e alla rotta percorsa, ha avvertito il centro di controllo e anche messo il passeggero nelle condizioni di dichiarare la necessità di un’ambulanza sul posto. L’alternativa sarebbe stato un disastro aereo con diverse vittime. La notizia potrebbe sembrare senza alcuna correlazione con quanto accaduto a San Francisco, ma così non è: il produttore del sistema di navigazione dell’aeroplano è Garmin, ovvero il medesimo che fornisce navigatori al settore automotive. E che prima o poi vedremo fornire uno dei suoi prodotti a qualche costruttore di automobili.
Continua a leggereRiduci
Getty Images
Era inoltre il 22 dicembre, quando il Times of Israel ha riferito che «Israele ha avvertito l'amministrazione Trump che il corpo delle Guardie della rivoluzione Islamica dell'Iran potrebbe utilizzare un'esercitazione militare in corso incentrata sui missili come copertura per lanciare un attacco contro Israele». «Le probabilità di un attacco iraniano sono inferiori al 50%, ma nessuno è disposto a correre il rischio e a dire che si tratta solo di un'esercitazione», ha in tal senso affermato ad Axios un funzionario di Gerusalemme.
Tutto questo, mentre il 17 dicembre il direttore del Mossad, David Barnea, aveva dichiarato che lo Stato ebraico deve «garantire» che Teheran non si doti dell’arma atomica. «L'idea di continuare a sviluppare una bomba nucleare batte ancora nei loro cuori. Abbiamo la responsabilità di garantire che il progetto nucleare, gravemente danneggiato, in stretta collaborazione con gli americani, non venga mai attivato», aveva detto.
Insomma, la tensione tra Gerusalemme e Teheran sta tornando a salire. Ricordiamo che, lo scorso giugno, le due capitali avevano combattuto la «guerra dei dodici giorni»: guerra, nel cui ambito gli Stati Uniti avevano colpito tre siti nucleari iraniani, per poi mediare un cessate il fuoco con l’aiuto del Qatar. Non dimentichiamo inoltre che Trump punta a negoziare un nuovo accordo sul nucleare di Teheran con l’obiettivo di scongiurare l’eventualità che gli ayatollah possano conseguire l’arma atomica. Uno scenario, quest’ultimo, assai temuto tanto dagli israeliani quanto dai sauditi.
Il punto è che le rinnovate tensioni tra Israele e Teheran si stanno verificando in una fase di fibrillazione tra lo Stato ebraico e la Casa Bianca. Trump è rimasto irritato a causa del recente attacco militare di Gerusalemme a Gaza, mentre Netanyahu non vede di buon occhio la possibile vendita di caccia F-35 al governo di Doha. Bisognerà quindi vedere se, nei prossimi giorni, il dossier iraniano riavvicinerà o meno il presidente americano e il premier israeliano.
Continua a leggereRiduci
Il Comune fiorentino sposa l’appello del Maestro per riportare a casa le spoglie di Cherubini e cambiare nome al Teatro del Maggio, in onore di Vittorio Gui. Partecipano al dibattito il direttore del Conservatorio, Pucciarmati, e il violinista Rimonda.
Muwaffaq Tarif, lo sceicco leader religioso della comunità drusa israeliana
Il gruppo numericamente più importante è in Siria, dove si stima che vivano circa 700.000 drusi, soprattutto nel Governatorato di Suwayda e nei sobborghi meridionali della capitale Damasco. In Libano rappresentano il 5% del totale degli abitanti e per una consolidata consuetudine del Paese dei Cedri uno dei comandanti delle forze dell’ordine è di etnia drusa. In Giordania sono soltanto 20.000 su una popolazione di 11 milioni, ma l’attuale vice-primo ministro e ministro degli Esteri Ayman Safadi è un druso. In Israele sono membri attivi della società e combattono nelle Forze di difesa israeliane (Idf) in una brigata drusa. Sono circa 150.000 distribuiti nel nNord di Israele fra la Galilea e le Alture del Golan, ma abitano anche in alcuni quartieri di Tel Aviv.
Lo sceicco Muwaffaq Tarif è il leader religioso della comunità drusa israeliana e la sua famiglia guida la comunità dal 1753, sotto il dominio ottomano. Muwaffaq Tarif ha ereditato il ruolo di guida spirituale alla morte del nonno Amin Tarif, una figura fondamentale per i drusi tanto che la sua tomba è meta di pellegrinaggio.
Sceicco quali sono i rapporti con le comunità druse sparpagliate in tutto il Medio Oriente?
«Siamo fratelli nella fede e nell’ideale, ci unisce qualcosa di profondo e radicato che nessuno potrà mai scalfire. Viviamo in nazioni diverse ed anche con modalità di vita differenti, ma restiamo drusi e questo influisce su ogni nostra scelta. Nella storia recente non sempre siamo stati tutti d’accordo, ma resta il rispetto. Per noi è fondamentale che passi il concetto che non abbiamo nessuna rivendicazione territoriale o secessionista, nessuno vuole creare una “nazione drusa”, non siamo come i curdi, noi siamo cittadini delle nazioni in cui viviamo, siamo israeliani, siriani, libanesi e giordani».
I drusi israeliani combattono nell’esercito di Tel Aviv, mentre importanti leader libanesi come Walid Jumblatt si sono sempre schierati dalla parte dei palestinesi.
«Walid Jumblatt è un politico che vuole soltanto accumulare ricchezze e potere e non fare il bene della sua gente. Durante la guerra civile libanese è stato fra quelli che appoggiavano Assad e la Siria che voleva annettere il Libano e quindi ogni sua mossa mira soltanto ad accrescere la sua posizione. Fu mio nonno ha decidere che il nostro rapporto con Israele doveva essere totale e noi siamo fedeli e rispettosi. La fratellanza con le altre comunità non ci impone un pensiero unico e quindi c’è molta libertà, anche politica nelle nostre scelte».
In Siria c’è un nuovo governo, un gruppo di ex qaedisti che hanno rovesciato Assad in 11 giorni e che adesso si stanno presentando al mondo come moderati. Nei mesi scorsi però i drusi siriani sono stati pesantemente attaccati dalle tribù beduine e Israele ha reagito militarmente per difendere la sua comunità.
«Israele è l’unica nazione che si è mossa per aiutare i drusi siriani massacrati. Oltre 2000 morti, stupri ed incendi hanno insanguinato la provincia di Suwayda, tutto nell’indifferenza della comunità internazionale. Il governo di Damasco è un regime islamista e violento che vuole distruggere tutte le minoranze, prima gli Alawiti ed adesso i drusi. Utilizzano le milizie beduine, ma sono loro ad armarle e permettergli di uccidere senza pietà gente pacifica. Siamo felici che l’aviazione di Tel Aviv sia intervenuta per fermare il genocidio dei drusi, volevamo intervenire personalmente in sostegno ai fratelli siriani, ma il governo israeliano ha chiuso la frontiera. Al Shara è un assassino sanguinario che ci considera degli infedeli da eliminare, non bisogna credere a ciò che racconta all’estero. La Siria è una nazione importante ed in tanti vogliono destabilizzarla per colpire tutto il Medio Oriente. Siamo gente semplice e povera, ma voglio comunque fare un appello al presidente statunitense Donald Trump di non credere alle bugie dei tagliagole di Damasco e di proteggere i drusi della Siria».
Continua a leggereRiduci