Non solo Gesù. Da Isaac Newton a Humphrey Bogart: i compleanni del 25 dicembre

Il 25 dicembre, oltre a rappresentare la venuta al mondo di Gesù Cristo, è anche data di compleanni illustri nella storia. Il più noto è il matematico e scienziato inglese Isaac Newton.Il Natale è tradizionalmente associato alla nascita di Nostro Signore, ma il 25 dicembre attraversa la storia anche come data di nascita di sovrani, scienziati e protagonisti della cultura contemporanea. Dal Medioevo all’età moderna, fino alla politica, allo spettacolo e alla moda, gli annali restituiscono una costellazione di figure diverse per epoca e ruolo, unite, sventuratamente per chi compie gli anni questo giorno, da una ricorrenza che tende spesso a mettere in ombra i compleanni. Ecco alcuni dei nomi più noti, in ordine cronologico.Giovanni IV Lascaris (1250-1305)Giovanni IV Lascaris fu imperatore di Nicea, uno degli Stati bizantini sorti dopo la caduta di Costantinopoli nel 1204. Salì al trono ancora bambino nel 1258, sotto la reggenza di Michele VIII Paleologo, che nel 1261 riconquistò Costantinopoli. Poco dopo, Giovanni IV venne deposto, accecato e relegato in un monastero. La sua vicenda segna simbolicamente la fine della dinastia dei Lascaris e l’avvio dell’ultima fase dell’Impero bizantino.Isaac Newton (1642-1727)Isaac Newton nacque il 25 dicembre 1642 secondo il calendario giuliano allora in vigore in Inghilterra. È considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi e una figura centrale della Rivoluzione scientifica. Con i Principia Mathematica formulò le leggi del moto e della gravitazione universale, gettando le basi della fisica classica. Fu anche matematico, astronomo e filosofo naturale. Il suo pensiero ha influenzato in modo decisivo la scienza per oltre due secoli, fino all’avvento delle innovazioni nel mondo della fisica introdotte da Albert Einstein.Humphrey Bogart (1899-1957)Nato il giorno di Natale del 1899, Humphrey Bogart è stato uno dei volti più iconici della Hollywood classica. Dopo anni da caratterista, raggiunse la celebrità negli anni Quaranta con film come Il mistero del falco, Casablanca e Il grande sonno. Il suo stile asciutto e disincantato lo rese il simbolo dell’antieroe moderno. Vinse l’Oscar come miglior attore per La regina d’Africa e rimane una figura centrale nella storia del cinema.Annie Lennox (1954)Nata ad Aberdeen, in Scozia, nel 1954, Annie Lennox è diventata celebre come voce degli Eurythmics, duo che negli anni Ottanta ha segnato la musica pop internazionale con brani come Sweet Dreams. Parallelamente ha costruito una solida carriera solista, ottenendo premi e riconoscimenti. Oltre all’attività musicale, Lennox è nota per il suo impegno umanitario e civile, in particolare sui temi dei diritti delle donne e della lotta all’Hiv/Aids.Helena Christensen (1968)Originaria di Copenaghen, capitale danese, Helena Christensen è una delle supermodelle simbolo degli anni Novanta. Ha lavorato per le principali maison di moda e ha posato per le copertine delle riviste internazionali più prestigiose. Accanto alla carriera sulle passerelle, ha sviluppato un percorso come fotografa, esponendo i suoi lavori in gallerie e musei.Justin Trudeau (1971)Figlio dell’ex primo ministro canadese Pierre Elliott Trudeau, Justin è entrato in politica dopo una carriera come insegnante. Nel 2015 ha guidato il Partito liberale alla vittoria elettorale, diventando primo ministro del Canada. Il suo mandato è stato segnato da politiche orientate all’inclusione sociale, alla transizione ambientale e a un forte profilo internazionale. Un piccolo aneddoto: l’ex primo ministro canadese ha ufficializzato la relazione sentimentale con la pop star Katy Parry.