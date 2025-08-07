Stefano Piazza
2025-08-07

Netanyahu ignora le critiche interne su Gaza. Il gabinetto di guerra è pronto a occupare

Benjamin Netanyahu (Getty Images)
Il leader dell’opposizione si unisce al coro dei contrari ai nuovi piani per la Striscia. Oggi altra seduta per il via libera finale.
Trump: «Progressi nel vertice con Putin»

Vladimir Putin e Steve Witkoff (Ansa)
  • L’inviato speciale Witkoff ha avuto un colloquio di tre ore con lo zar, definito «molto produttivo» da entrambe le parti. Al momento, però, la Casa Bianca conferma le sanzioni secondarie contro la Russia a partire da domani. Il tycoon telefona poi a Zelensky.
  • Intanto calano i consensi per il presidente ucraino che passa dal 74% di maggio al 58%. Lui intanto liscia il pelo all’Ue.

Quel leader nazionalista spagnolo con un passato da filosofo

Ramiro Ledesma Ramos (Getty Images)

Ramiro Ledesma Ramos, il capo nazionalsindacalista spagnolo nato 120 anni fa, era stato anche un intellettuale di prima grandezza, studiando i grandi classici del pensiero tedesco.

Ponte sullo Stretto: storia di un'idea dall'antica Roma a oggi

Ponte sullo Stretto: storia di un'idea dall'antica Roma a oggiplay icon

L'idea di collegare con un ponte Calabria e Sicilia è nata ben prima dell'Italia unita. Dai tempi delle guerre puniche a Carlo Magno a Ferdinando II di Borbone. Dopo una pausa dovuta al devastante terremoto di Messina del 1908, il fascismo riprese il progetto interrotto dallo scoppio della guerra. Nel 1969 il primo bando pubblico vede ben 143 progetti, compreso quello di un tunnel sottomarino. Nel 1981 nasce la «Stretto di Messina SpA», bloccata in seguito dagli esiti di Tangentopoli. Ripresa da Berlusconi, la società verrà in seguito liquidata e ripresa dall'attuale governo Meloni.

Parte il Ponte: «Rinasce il Mezzogiorno»

Ansa
  • Approvato il progetto da 13 miliardi per l’infrastruttura sullo Stretto di Messina che collegherà Sicilia e Calabria. Prevista una capacità di 6.000 auto l’ora e 200 treni al giorno. Salvini: «Generiamo oltre 100.000 posti di lavoro, cantieri in autunno».
  • Bonelli, Cgil e associazioni parlano di «azzardo» e si rivolgono alla Commissione Ue.

