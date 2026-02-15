True Matteo Lorenzi «È vicino a Epstein, indagate». Musk attacca il fondatore di Linkedin, finanziatore dem Reid Hoffman ed Elon Musk (Ansa)

Faida su X tra mister Tesla e il miliardario Hoffman, che ha donato oltre 100 milioni ai progressisti. Oltre a frequentare il faccendiere, si offriva di difenderne l’immagine.Uno spettro si aggira tra i potenti: è lo spettro degli Epstein files. Venerdì si sono dimessi la responsabile legale di Goldman Sachs (nonché ex consigliera di Barack Obama), Kathryn Ruemmler, e il numero uno di Dp World, Sultan Ahmed bin Sulayem. La loro corrispondenza con il finanziere pedofilo raggiunge vette indifendibili, con riferimenti anche inquietanti (come i «video delle torture» dell’emiratino).Nel Regno Unito sono cadute diverse teste e la figura di Peter Mandelson, eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex commissario europeo al Commercio, continua a essere al centro di inchieste, giornalistiche e non. Per Andrea Windsor, fratello di re Carlo, la situazione è pure peggiore. In Francia, dopo le batoste di Jack Lang (ex ministro della Cultura) e Fabrice Aidan (diplomatico di lungo corso), la procura di Parigi ha annunciato la creazione di una squadra speciale per analizzare i file. Anche il mondo della cultura e quello dell’accademia ne escono malconci, viste le implicazioni di figure come Noam Chomsky e Woody Allen (e molti altri). Ma neppure l’empireo dei magnati, i miliardari tech della Silicon Valley, se la passano troppo bene. Su X, per esempio, è scattata una vera e propria faida tra Elon Musk e Reid Hoffman, imprenditore miliardario americano noto per essere il co-fondatore i Linkedin. Il duello va avanti da giorni. Il patron di Tesla attacca frontalmente il rivale: «Hoffman dovrebbe essere indagato». Che risponde: «L’Fbi mi ha scagionato. Tu invece…». «Bugiardo, sei colpevole di azioni oscure e non sei stato scagionato da nulla», incalza Musk. «Sei stato sull’isola di Epstein, nel suo ranch nel New Mexico e nella sua casa a New York. Ti sei offerto di aiutarlo con le pubbliche relazioni. Gli hai fatto dei regali… Forse, se fosse stato un solo soggiorno, potresti sostenere che fu un errore. Forse. Ma non esiste alcuna spiegazione possibile per la seconda volta, figuriamoci per la terza. Come dimostrano i fatti, eri un frequentatore abituale ed entusiasta». Elon Musk non ha bisogno di presentazioni, ma anche Hoffman è un nome assai noto della Silicon Valley, parte integrante - con mister Tesla e altre figure come Peter Thiel - di quella che un tempo era nota come «Paypal Mafia». A differenza di Musk e Thiel, però, che di fatto rappresentano due eccezioni in quel panorama, Hoffman è uno dei maggiori donatori del Partito democratico. Si parla di oltre 100 milioni di dollari versati dal 2015 al 2024. E la sua corrispondenza con Epstein risulta nettamente più compromettente di quella di Musk.I file collocano nel 2014 le prime visite certe di Hoffman alla proprietà di Manhattan, a quella di Palm Beach e sull’isola degli orrori di Epstein, sei anni dopo il patteggiamento nella prima condanna. Ma ci sono messaggi anche precedenti. A dicembre dello stesso anno, Hoffman scrive a Epstein di avergli spedito due regali: «Gelato. Se ti interessa dovresti provarlo - altrimenti per le ragazze» e «qualcosa che potrebbe solleticare il suo senso dell’umorismo per l’isola». «Vedrò di nuovo Bill il 10/1 con Satya», conclude riferendosi a Bill Gates e al Ceo di Microsoft, Satya Nadella. «Che cosa intendeva Reid Hoffman quando diceva che avrebbe portato del “gelato” per le ragazze?», commenta Musk: «Questo è un messaggio in codice…». L’ex capo del Doge allude al «pizzagate», una teoria secondo cui i potenti coinvolti in questi giri di prostituzione userebbero un linguaggio segreto, come ad esempio il termine pizza per indicare le donne usate per i propri scopi. Tesi per anni derubricata a complottismo ma che, leggendo certi messaggi desecretati (anche più equivoci di questo), non sembra più così impossibile da credere. Codice o no, appare chiaro che Hoffman fosse a conoscenza delle ragazze che gravitavano intorno a Epstein, un finanziere già condannato per sollecitazione alla prostituzione minorile. In una mail di qualche settimana dopo si capisce che il regalo «simpatico» fosse una scultura metallica. «Sto pensando a come poterti aiutare con la tempesta mediatica», conclude il messaggio di gennaio 2015, proprio nel periodo in cui Epstein fu pubblicamente accusato di aver trafficato Virginia Giuffrè, giovane abusata da Andrea Windsor. E il patron di Linkedin si proponeva di aiutare Epstein a proteggere la sua immagine. Al 2015 risalgono anche i piani per la visita allo Zorro Ranch nel New Mexico. «Ok, vieni all’isola o al ranch, ci divertiamo», risponde Epstein a Hoffman a settembre di quell’anno. L’anno successivo Hoffman dimentica il suo passaporto sull’isola ed Epstein glielo riporta, nel 2017 discutono di un possibile pranzo al ranch con Chomsky. La corrispondenza continua anche nel 2018, mentre a febbraio del 2019, l’anno dell’arresto di Epstein, questi scrive: Se passo dalla West Coast, avresti il coraggio di incontrarmi?». Il 16 marzo 2019, meno di quattro mesi dall’arresto, è segnato su Google Calendar l’ultimo appuntamento tra i due. «Conoscevo Jeffrey Epstein solo per via di un rapporto votato alla raccolta fondi con il Mit, rapporto di cui mi pento molto», ha provato a giustificarsi Hoffman. «Nel 2019 ho detto ad Axios che l’ultimo incontro che avevo avuto con lui fu nel 2015, ma mi sbagliavo: secondo le voci del calendario di cui sono venuto a conoscenza, ci sono stati ulteriori incontri di fundraising nel 2016 e nel 2018. Tutti questi incontri furono coordinati da Joi Ito, all’epoca direttore del Mit Media Lab». Hoffman ha contrattaccato postando l’email in cui Musk discute una possibile visita sull’isola insieme con la moglie di allora, Talulah Riley. «Che giorno/notte ci sarà la festa più selvaggi?», domandava a Epstein nel 2012. «La grande differenza tra te e me, Reid, è che tu ci sei andato e io no», replica mister Tesla evidenziando la presenza della moglie, che quindi escluderebbe intenzioni losche. «Nonostante ciò», conclude, «a differenza tua sono tornato in me e ho declinato l’invito».