{{ subpage.title }}

True
Maria Vittoria Galassi
2026-02-15

Meloni tira una rampogna a Merz: «Stati Uniti partner fondamentale»

Meloni tira una rampogna a Merz: «Stati Uniti partner fondamentale»
Giorgia Meloni ad Addis Abeba (Ansa)
Il premier in disaccordo con il cancelliere tedesco: «Nessun divario con Washington».

La presenza ad Addis Abeba al summit dell’Unione africana non ha impedito al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di condividere le sue posizioni in merito a quanto discusso dagli alleati alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco. Rendendo anche chiaro che l’asse Roma-Berlino non significa una convergenza a 360 gradi.

Continua a leggereRiduci
meloni merz
True

L’Ue rimedia ancora sberle dall’America ma stavolta ringrazia

L’Ue rimedia ancora sberle dall’America ma stavolta ringrazia
Marco Rubio e Ursula von der Leyen alla conferenza di Monaco (Ansa)
Ursula & C. «rassicurati» da Rubio, a dottrina Usa invariata. La vera lotta è dentro l’Unione: più centralismo o più sovranità.

Un poliziotto buono, ma pur sempre un poliziotto. A Monaco, Marco Rubio è andato a dare all’Europa un pugno in una carezza. E l’Europa se l’è fatto bastare, non tanto perché creda sul serio a una retromarcia dell’amministrazione Maga, quanto perché è consapevole che, non potendo davvero rinunciare all’alleanza con gli americani, dovrà abbozzare.

Continua a leggereRiduci
europa usa
True

«Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente»

«Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente»
Marco Rubio (Ansa)
  • Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un’antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano a parlare di riarmo. E Sánchez, che teme il nucleare, protesta.
  • Le randellate di Trump non escludono nuovi spazi di cooperazione. Tipo un sistema di difesa e deterrenza integrato, che copra pure il Pacifico. Con Roma in un ruolo chiave.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
rubio occidente

Pillole di galateo | Il tè all'italiana

Pillole di galateo | Il tè all'italianaplay icon
pillole di galateo
True

Strategia Landini: farsi precettare per «vendere» l’allarme democratico

Strategia Landini: farsi precettare per «vendere» l’allarme democratico
Maurizio Landini (Ansa)
La commissione di garanzia aveva proposto date alternative per lo sciopero dei trasporti aerei, ma Cgil & C. hanno aspettato lo scontro con Salvini prima di cambiare giorno. Obiettivo: parlare di compressione dei diritti.

Cronaca di una precettazione fortemente voluta. Il tira e molla andato in scena venerdì tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati, che poi vuol dire la Cgil di Maurizio Landini, sullo sciopero dei voli in pieno periodo olimpico, non è che l’ennesima puntata di una saga che va avanti da mesi e sta oggettivamente nauseando gli italiani.

Continua a leggereRiduci
landini
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy