True Laura Della Pasqua Meloni vola in Algeria per trattare sul gas Getty Images

Il premier punta a rafforzare il partenariato con il Paese africano, ma le forniture aggiuntive potrebbero subire rincari fino al 20%. Intanto il Qatar conferma la sospensione dei contratti causa guerra. Governo pronto a prorogare il taglio delle accise sui carburanti.Era prevedibile. Le interruzioni parziali dei flussi di approvvigionamento del gas provenienti dal Golfo, i mercati europei che restano esposti a squilibri dell’offerta e la corsa dei Paesi europei a cercare alternative rapide, hanno posto l’Algeria nella posizione strategica di rivedere i prezzi del gas.In contemporanea la QatarEnergy ha dichiarato la forza maggiore sui contratti di Gil anche in Italia, il che vuol dire la revisione degli impegni di fornitura già stipulati. Non sarà una missione facile quella della premier, Giorgia Meloni, oggi ad Algeri per discutere il dossier del gas. Proprio alla vigilia del viaggio, la piattaforma specializzata «Attaqa», citando fonti informate, ha riferito che le autorità algerine si avviano a rivedere i meccanismi di determinazione dei prezzi delle proprie esportazioni di gas naturale e Gnl verso l’Europa, con l’obiettivo di massimizzare i ricavi. Eventuali aumenti delle quantità esportate saranno subordinate a una rinegoziazione dei prezzi, in linea con le quotazioni internazionali. In sostanza, l’incremento delle forniture sarebbe legato a condizioni economiche più favorevoli.L’Algeria è già il principale fornitore energetico dell’Italia. Nel 2025 ha esportato verso il nostro Paese circa 20,1 miliardi di metri cubi di gas tramite il gasdotto TransMed, ovvero circa il 31% delle importazioni complessive italiane. Sono già in corso i negoziati tra Eni e Sonatrach, per rinegoziare i contratti di fornitura in scadenza nel 2027. Algeri è strategica anche per il gas naturale liquefatto: nel 2025 sono arrivati in Italia 47 carichi di Gnl algerino su un totale di 221, contro i 31 su 150 del 2024, con un incremento di oltre il 50% su base annua. Il viaggio di Giorgia Meloni serve quindi a rafforzare il partenariato tra Italia e Algeria che oltre alle forniture energetiche riguarda anche il potenziamento delle infrastrutture, il rafforzamento degli investimenti italiani e i primi passi per l’istituzione di una Camera di commercio italo-algerina. Il gas è comunque il tema centrale della visita. Le indicazioni disponibili suggeriscono che Algeri punti a un aumento dei prezzi compreso tra il 15 e il 20% sulle forniture aggiuntive, sia via gasdotto sia sotto forma di Gnl. Una mossa volta a capitalizzare i livelli raggiunti dal mercato europeo, dove le quotazioni hanno recentemente superato i 70 dollari per megawattora. Algeri ha avviato negoziati avanzati con Italia e Spagna per incrementare le forniture. Le mosse algerine si inseriscono nel quadro degli sforzi europei per diversificare le fonti di approvvigionamento. In particolare, operatori energetici italiani, con il sostegno del governo, stanno lavorando alla conclusione di nuovi contratti di medio-lungo termine.Sul fronte produttivo, l’Algeria sta spingendo per aumentare al massimo le esportazione di Gnl, approfittando del rallentamento parziale di alcuni concorrenti. La capacità complessiva di liquefazione é stimata intorno a 25,3 milioni di tonnellate annue, elemento che consente una certa flessibilità nella destinazione dei carichi. Al contempo, il Paese mira a compensare il calo delle esportazioni registrato nel 2025, pari a circa il 18%, attraverso un miglioramento dell’efficienza operativa e un incremento della produzione. I dati indicano una forte ripresa delle esportazioni nella prima metà di marzo 2026, con un aumento del 74%.Oltre all’Algeria si apre un altro fronte di criticità per l’Italia. QatarEnergy ha dichiarato la forza maggiore su alcuni dei contratti a lungo termine per la fornitura di gas naturale liquefatto ad Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina. La mossa era stata anticipata come possibilità qualche giorno fa dal ceo del gruppo, Saad al-Kaabi a seguito degli attacchi iraniani a due dei suoi 14 impianti di liquefazione del gas naturale (Gnl) e a uno dei due impianti di gas-to-liquids (Gtl). Dichiarare la forza maggiore sui contratti a lungo termine, significa l’esonero dalla responsabilità contrattuale fino a cinque anni per le forniture di Gnl. Le riparazioni degli impianti danneggiati, ha spiegato il ceo, mettono fuori uso 12,8 milioni di tonnellate di gas liquefatto all’anno per 3-5 anni. Oltre all’Italia, nel giro di vite del Qatar sono coinvolti Belgio, Corea del Sud e Cina. Intanto sono accesi i riflettori sul prossimo Consiglio dei ministri. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin ha detto che sarà il governo a valutare una eventuale misura per ridurre il prezzo dei carburanti. Sul tavolo la possibilità di una proroga del taglio delle accise oltre i 20 giorni già decisi con scadenza il 7 aprile. Bisognerà però trovare le risorse, un compito non facile che spetta al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il pressing riguarda anche l’estensione dello sconto ad alcune categorie. C’è poi il decreto bollette che, dopo il confronto a Bruxelles sugli Ets, ripartirà nel proprio iter parlamentare. Al momento è previsto un bonus di 115 euro per i meno abbienti. Non è escluso un intervento per potenziare l’aiuto.