Redazione digitale
2025-10-31

Meloni: «Il ponte sullo Stretto opera strategica, rimane il nostro obiettivo»

True
Meloni: «Il ponte sullo Stretto opera strategica, rimane il nostro obiettivo»play icon
(Ansa)

Il premier al Tg1: «Risponderemo ai rilievi della Corte dei conti». «Sia chiaro che l'obiettivo è fare il ponte sullo Stretto di Messina, che e' un'opera strategica. Sarà un'opera ingegneristica unica al mondo».

Continua a leggereRiduci
meloni ponte messina

Meno dazi, più terre rare: tregua Usa-Cina

Meno dazi, più terre rare: tregua Usa-Cina
Donald Trump e Xi Jinping (Ansa)
  • Vertice distensivo in Corea del Sud, il tycoon riduce al 47% le imposte sui beni del Dragone in America. L’omologo comunista toglie le restrizioni sull’export di minerali. E si impegna ad acquistare soia. Resta il nodo sui chip. «Accordo di almeno un anno».
  • L’ambasciatore Ettore Sequi è prudente: «Clima sereno perché ai tavoli mancava Taiwan».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
cina usa

Tensione Usa-Russia sui test nucleari. Mezza Ucraina al buio dopo i raid

Tensione Usa-Russia sui test nucleari. Mezza Ucraina al buio dopo i raid
Ansa
In seguito all’annuncio di Trump sull’intenzione di riavviare le prove sulle armi atomiche, il Cremlino avverte: «Risposta adeguata se sarà violata la moratoria». Intanto, Zelensky proroga la legge marziale fino a febbraio.
Subscribe
ucraina

La Cassazione assolve la toga contraria ai dogmi sanitari presa di mira da Renzi e i suoi

La Cassazione assolve la toga contraria ai dogmi sanitari presa di mira da Renzi e i suoi
iStock
Nel 2023 il giudice Susanna Zanda rigetta alcune querele dell’ex premier: solo allora il Csm la punisce per aver reintegrato una psicologa sospesa nel 2022. Lunedì l’assoluzione.
Subscribe
cassazione

Separazione carriere, Nordio: «Spero in un referendum non politicizzato»

True
Separazione carriere, Nordio: «Spero in un referendum non politicizzato»play icon
(Ansa)

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, subito dopo l’approvazione della riforma della separazione delle carriere al Senato.

Continua a leggereRiduci
nordio referendum giustizia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy