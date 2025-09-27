Giacomo Amadori
2025-09-27

Azzardo e misteri, una pista porta al Casinò di Campione

Mario Venditti (Ansa)
La toga dal 2023 è presidente della «sala giochi» dell’exclave italiana in Svizzera: polemiche sull’incarico e scontro sulla revoca.
mario venditti
Badge
Giovanna Boggio Robutti
Educazione Finanziaria con Giovanna Boggio Robutti

In Francia e Germania salgono i crediti marci. In Italia sono sempre meno

L’osservatorio Ifis: da noi le sofferenze si riducono, ma la massa europea cresce spinta dalle difficoltà di Parigi e Berlino. Positiva anche la situazione spagnola.
andamento borsa

Ahmad al-Shara: «Ricostruiremo la Siria anche con l’Italia»

Il presidente siriano Ahmad al-Shara (a destra) (Getty)
Il presidente parla in esclusiva alla «Verità» e fa chiarezza sulla sua militanza in Al Qaeda. Il futuro del Paese è però in bilico. «Il nostro programma prevede di proteggere tutti, salvaguardare i diritti, garantire le libertà e favorire la prosperità della vita».
ahmad al-shara

«Soldi per archiviare Sempio». Indagato l’ex procuratore Venditti

Chiara Poggi (a sinistra), Andrea Sempio (a destra) e l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti (al centro) (Ansa)
I pm di Brescia contestano al collega in pensione la corruzione in atti giudiziari. Avrebbe ricevuto circa 30.000 euro per chiudere il caso. Il padre del ragazzo disse: «Serve un pagamento non tracciabile».
delitto garlasco

Inarrestabile Farage. Se si votasse domani potrebbe essere premier della Gran Bretagna

Il leader di Reform Uk Nigel Farage (Ansa)
Starmer gioca il jolly del «documento digitale contro i clandestini»: svolta distopica con la scusa di fermare gli sbarchi. I numeri però danno Reform Uk vicino alla soglia per governare da solo.
regno unito
