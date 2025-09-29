Redazione digitale
Lotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: «Hai vissuto tutti i tuoi sogni»

Lotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: «Hai vissuto tutti i tuoi sogni»
Silvio Berlusconi e Claudio Lotito al Senato in una foto del 13 ottobre 2022 (Getty Images)
Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, Claudio Lotito gli dedica una lettera affettuosa: «Il modo in cui hai amato gli italiani continua a sostenerci. Hai realizzato tutti i tuoi sogni, rendendo l’Italia riconoscibile nel mondo».
Non ogni medico si è piegato al dio vaccino

Non ogni medico si è piegato al dio vaccino
(Ansa)
Il caso di Roberto Santi è esemplare: per avere rilasciato certificati di esonero ai suoi pazienti durante il Covid, è stato sospeso dalla professione e perfino arrestato. Se anche solo il 10% dei suoi colleghi avesse rifiutato l’obbligo di siero, sarebbe saltato il banco.
Elettrico, Urso: «La dipendenza tecnologica da altri continenti non è futuro»

Elettrico, Urso: «La dipendenza tecnologica da altri continenti non è futuro»play icon
(Totaleu)

«Serve autonomia strategica Ue, batterie fondamentali». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante un punto stampa al Consiglio Competitività di Bruxelles.

Wikipedia sotto attacco: la nuova frontiera della guerra cognitiva

True
Wikipedia sotto attacco: la nuova frontiera della guerra cognitiva
(Getty Images)

Il Congresso Usa indaga sui tentativi di manipolazione straniera. L’esperto Pieguido Iezzi: «È come riscrivere la Bibbia».

Marco Casamonti: «Lo Stato ha smesso da tempo di commissionare la bellezza»

Marco Casamonti: «Lo Stato ha smesso da tempo di commissionare la bellezza»
Il quartiere Qt8 di Milano in costruzione. Nel riquadro, l'architetto Marco Casamonti
L’architetto, che non vuol essere chiamato «archistar»: «Nelle case popolari di Fanfani doveva esserci sempre una statua. La norma c’è ancora, ma è disattesa».
