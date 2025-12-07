{{ subpage.title }}

Stefano Graziosi
2025-12-07

Beni russi, il Mes silura il papocchio. «Noi garanti? No, serviamo ad altro»

Beni russi, il Mes silura il papocchio. «Noi garanti? No, serviamo ad altro»
Vladimir Putin
Il portavoce del Meccanismo europeo di stabilità respinge la proposta di riformare il fondo per usare gli asset congelati. Il «Financial Times»: «L’idea è un rischio per la moneta unica». Volodymyr Zelensky domani va da Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz.

Il Mes ha chiuso all’ipotesi di una riforma che lo renda uno strumento di garanzia nella condivisione dei rischi per quanto riguarda l’uso degli asset russi congelati. «Nel quadro del trattato del Mes, il Meccanismo può fornire supporto solo agli Stati membri dell’Eurozona che ne facciano richiesta e unicamente allo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria dell’area euro e dei suoi membri», ha dichiarato ieri un portavoce del Meccanismo europeo di stabilità.

mes fondi russi
Svolta in America. «Stop ai vaccini contro l’epatite B a tutti i neonati»

Svolta in America. «Stop ai vaccini contro l’epatite B a tutti i neonati»
Kennedy Jr (Ansa)
Verranno inoculati solo i bambini le cui madri sono già positive. Gli altri aspetteranno due mesi e i consigli dei medici.

Il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip) dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha messo fine alla raccomandazione che da oltre tre decenni prevedeva negli Stati Uniti la somministrazione a tutti i neonati del vaccino contro l’epatite B, entro ventiquattr’ore dalla loro venuta al mondo. La revisione del calendario vaccinale è passata con 8 voti a favore e 3 contrari, dopo la riunione di Atlanta ripresa per la prima volta da telecamere televisive.

vaccini
Accordi bilaterali e non asimmetrici. Così l’Italia può correre verso Est

Accordi bilaterali e non asimmetrici. Così l’Italia può correre verso Est
Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
La «dottrina Trump» non ci ostacola: priorità all’Africa ma pure a Giappone e India.

Strategia di geopolitica economica dal punto di vista dell’interesse nazionale italiano. Non si tratta di sovranismo chiuso, ma di tutela realistica della ricchezza nazionale corrente e prospettica che è dovere di un governo democratico con modello liberale mantenerla. L’impoverimento, infatti, è un precursore di domanda popolare di regimi autoritari o peronisti o socialisti oppure dissipativi. Per evitare l’impoverimento stesso, va fatta chiarezza sugli obiettivi esterni ed interni della strategia italiana.

meloni italia
Formula 1, Norris è campione del mondo. Verstappen giù dal trono dopo quattro titoli

Formula 1, Norris è campione del mondo. Verstappen giù dal trono dopo quattro titoli
Lando Norris (Getty Images)
Nell’ultimo GP stagionale di Abu Dhabi, Lando Norris si laurea campione del mondo per la prima volta grazie al terzo posto sul circuito di Yas Marina. Nonostante la vittoria in gara, Max Verstappen non riesce a difendere il titolo, interrompendo il suo ciclo di quattro mondiali consecutivi.
formula 1
Ilva, le sigle smentiscono Emiliano sul futuro dell’impianto di Taranto

Ilva, le sigle smentiscono Emiliano sul futuro dell’impianto di Taranto
Michele Emiliano
L’ex governatore, dopo l’incontro con Adolfo Urso, aveva assicurato: l’acciaieria resterà attiva.

All’indomani del vertice al ministero delle Imprese sull’ex Ilva, presieduto dal titolare del Mimit, Adolfo Urso, le organizzazioni di metalmeccanici Fiom Cgil e Fim Cisl si dissociano dalla lettura fornita dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine dell’incontro di due giorni fa. Il governatore uscente aveva infatti affermato che «il piano della chiusura e della cassa integrazione è stato completamente ritirato».

ilva taranto
