True Maria Vittoria Galassi Lo Zar replica a Kiev con l’ipersonico ma il messaggio è per Washington Vladimir Putin (Getty Images)

L’Oreshnik cade vicino al confine polacco. Il sindaco della capitale: «Chi può scappi».L’annunciata rappresaglia russa in risposta al presunto attacco ucraino alla residenza di Vladimir Putin è arrivata: il missile ipersonico Oreshnik è stato sganciato sull’Ucraina occidentale, colpendo la regione di Leopoli.A lanciare l’allerta, prima del raid, era stato lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: «Ci sono informazioni che un altro massiccio attacco russo potrebbe verificarsi stanotte». Dall’altra parte, il ministero della Difesa russo ha sostenuto che sono stati colpiti «obiettivi strategici» come reazione «all’attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev» contro la residenza dello zar, sempre smentito dall’Ucraina. Ma oltre alla motivazione ufficiale, sia la tempistica sia il fatto che Leopoli disti solamente un’ora di macchina dal confine polacco lasciano pensare a un messaggio simbolico rivolto tanto alla Nato quanto a Washington.Zelensky, che ha chiesto «una chiara reazione del mondo, soprattutto degli Stati Uniti», avvertendo che l’uso dell’Oreshnik è stato «dimostrativamente» vicino al confine con l’Ue. Per questo si tratterebbe, per il leader di Kiev, di una sfida lanciata a Paesi come Polonia, Romania e Ungheria. Ma la minaccia arriva anche a stretto giro dal sequestro della petroliera battente bandiera russa e dalla cattura di Nicolás Maduro. E a tal proposito, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha già messo le mani avanti, sostenendo che dopo l’azione americana in Venezuela, gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere «la legittimità» delle operazioni russe in Ucraina. Nel frattempo, in una dichiarazione congiunta Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz hanno definito l’utilizzo dell’Oreshnik come «un’inaccettabile escalation». Sulla stessa linea anche l’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, che ha anche esortato «i Paesi dell’Ue» ad «attingere maggiormente alle loro scorte di difesa aerea e a fornire aiuti». Le parole di Kallas hanno sollevato la reazione del capo della delegazione negoziale russa, Kirill Dmitriev, il quale ha etichettato l’Alto rappresentante Ue come una persona «non molto brillante né informata», visto che «dovrebbe sapere che non esistono difese aeree contro il missile ipersonico». Effettivamente l’arma viaggia a 3 chilometri al secondo e al momento non può essere intercettata. Pare però, secondo diversi media internazionali, che il missile fosse equipaggiato con testate «fittizie». Ma oltre all’Oreshnik, sull’Ucraina sono piombati «242 droni e oltre 22 missili da crociera». E a trovarsi in una situazione particolarmente critica è Kiev. La capitale conta almeno quattro morti, 26 feriti e 20 palazzi danneggiati. In assenza di acqua e con «metà dei condomini di Kiev, quasi 6.000», al gelo, il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha invitato la popolazione ad abbandonare «temporaneamente» Kiev e a spostarsi «in luoghi dove sono disponibili fonti alternative di energia elettrica». L’Ucraina ha poi fatto presente che Mosca ha colpito due navi cargo sul Mar Nero, uccidendo un membro dell’equipaggio di nazionalità siriana. Dall’altra parte della barricata, nella regione russa di Belgorod, a seguito degli attacchi ucraini più di 500.000 persone sono rimaste senza elettricità.E mentre l’autorità ucraina ha assegnato la gara d’appalto per lo sviluppo di un giacimento di litio a un consorzio legato all’amministrazione Trump, il presidente americano si è espresso sul dopoguerra. Al New York Times, Donald Trump ha rivelato che gli Stati Uniti sarebbero pronti a essere coinvolti nella futura difesa dell’Ucraina, ma solamente perché è «fermamente convinto» che la Russia «non invaderebbe di nuovo». Intanto, dopo che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esortato l’Ue a parlare con Mosca, Dmitriev ha accolto positivamente le sue parole, affermando che «un dialogo rispettoso è sempre una buona cosa».