Giorgio Gandola
2025-09-28

L’Italvolley schiaccia tutti: altro Mondiale

(Ansa)
Dopo il trionfo della squadra femminile, gli azzurri di Fefè De Giorgi conquistano il quinto oro iridato con un 3-1 alla Bulgaria. Grande merito di un mister irregolare, pragmatico e primo dei risultatisti, factotum in regia nonché allievo prediletto di Velasco.
volley italia campione

Per l’ex Ilva dieci offerte sul tavolo. Il piano di Renexia vale 5 miliardi

Imagoeconomica
L’ingresso del gruppo Toto prevede la realizzazione di un rigassificatore e darebbe lavoro a 1.500 persone. Arrivata anche la proposta di un soggetto politico. Dalla partita si ritirano gli azeri, gli indiani non rilanciano.
ilva

Garlasco: «Venditti lasci il Casinò»

Mario Venditti (Ansa)
Il sindaco di Campione d’Italia Roberto Canesi, ha chiesto le dimissioni dell’ex toga dalla casa da gioco. Il padre di Sempio in tv: «I soldi scritti sull’appunto? Erano per le marche da bollo».
garlasco

Seviziate decine di donne. In manette l’ex gestore del fondo di George Soros

George Soros e Howard Rubin (Getty Images)
Il finanziere Howard Rubin è accusato di traffico sessuale. Le vittime, adescate insieme alla sua assistente, sono state sottoposte a pratiche sadomaso estreme.
soros

«Una toga mi nega il tesoro che ho nel caveau»

Nel riquadro, Angelo Dellupi (IStock)
Dopo anni di dissolutezze, Angelo Dellupi si rimette in carreggiata: smette di bere, lascia i cattivi amici ed esce dalla depressione. Un parente è nominato amministratore di sostegno: «Oggi non posso usare le mie ricchezze. E il giudice non mi ascolta nemmeno».
angelo dellupi
