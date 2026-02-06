{{ subpage.title }}

Carlo Cambi
2026-02-06

L’Italia vince contro gli Ogm. Ma la Von der Leyen vuole comprarli in Brasile

Ursula von der Leyen (Ansa)
La sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo: legittimo il divieto di coltivare mais modificato. Dopo il Mercosur, Ursula punta a importare carne dall’Australia.

Verrebbe da chiedere: signora Ursula von der Leyen, ci spiega questa? Ieri la Corte di giustizia del Lussemburgo ha confermato che gli Stati membri possono vietare l’utilizzo, l’impianto e l’allevamento di coltivazioni e organismi Ogm. Però l’Ue firma accordi con Mercosur, col Ceta, col Marocco da cui arrivano solo prodotti Ogm.

von der leyen

Meloni dai militari a Milano Rogoredo: «Qui per salutare e ringraziare»

Il premier Giorgia Meloni, arrivata a Milano per partecipare questa sera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in mattinata ha fatto visita ai carabinieri e ai militari impegnati per la sicurezza alla stazione di Rogoredo. «Sono venuta a salutare e ringraziare», ha detto il presidente del Consiglio, come si vede anche in un video che ha postato sui social, stringendo le mani ai militari impegnati nel presidio e posando per i selfie con alcuni passanti e addetti della Protezione civile.

meloni militari olimpiadi
Elkann svela la strategia di Stellantis: chiedere soldi, questa volta all’Europa

John Elkann (Ansa)
Lettera della casa italo-francese e Volkswagen: serve protezione rispetto alla concorrenza asiatica, più vantaggi per le auto made in Ue. Ma alla fine entrambe spingono per avere maggiori incentivi e sussidi.

Le due grandi case automobilistiche europee Volkswagen e Stellantis, con una lettera congiunta dei due amministratori delegati Oliver Blume e Antonio Filosa, tornano a chiedere sussidi pubblici e dettano le condizioni per l’applicazione del previsto meccanismo «Made in Europe».

elkann

Milano-Cortina, ecco tutti i segreti della cerimonia di stasera a San Siro

Getty Images

Ecco in anteprima tutti i segreti della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 (16 discipline, 13 sedi di gara, 92 delegazioni mondiali, 2.900 atleti e 18.000 volontari) che si svolgerà stasera nello stadio milanese di San Siro. La Verità può anticiparvi la scaletta, minuto per minuto, contenuta nel documento che è stato consegnato alle televisioni internazionali.

Per consultare il documento clicca qui sotto.

Programma cerimonia apertura Milano-Cortina 2026.pdf


milano-cortina
La Lagarde pensa al rialzo dei tassi: Borse giù

Christine Lagarde (Ansa)
La Bce resta al 2% e il presidente fa capire che non ci sono spazi per tagli, anzi: «Siamo ben posizionati e lo è anche l’inflazione» Poi esonda nella politica: «Invierò ai leader europei una check list per le riforme. Crolla di un altro 7% il Bitcoin: in un mese -25%.

C’è chi entra in una stanza e abbassa la voce per non disturbare. Christine Lagarde, invece entra in conferenza stampa e abbassa le Borse. Lo farà anche in maniera inconsapevole ma diciamo che ha una certa propensione a seminare il panico. Come dimenticare la conferenza stampa di esordio quando scatenò uno tsunami sui listini annunciando che non era compito della Bce chiudere gli spread. Così quando dice che sui tassi «siamo ben posizionati», i mercati capiscono subito che non c’è spazio per sconti, saldi o tagli di stagione. Viceversa coglie sensazioni negative.

lagarde bce tassi
