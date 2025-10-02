Maria Vittoria Galassi
2025-10-02

L’élite palestinese scrive una lettera alla Casa Bianca e molla i terroristi

Yahya Al Sarraj
Prime dissociazioni dalla morsa degli islamisti: «Qui non li sopporta più nessuno».
yahya al sarraj

Nell’Ue già picconano il muro anti-droni. I danesi e i tedeschi: «Vanno abbattuti»

Kaja Kallas (Ansa)
A Copenaghen, dubbi sul progetto da Francia e Germania. F-16 polacchi di nuovo in volo. Giorgia Meloni: «Non scordare il fianco Sud».
kaja kallas

Appuntamento in Piazza con Andrea Vingolo

Quali vantaggi l’Intelligenza Artificiale può portare al sistema giudiziario italiano, in particolare nella gestione dei contenziosi civili? Ne parliamo con Andrea Vingolo Direttore Generale di Visura SpA.

redazione digitale

Food Talk | Storia e meraviglie del provolone

Con il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana è Giovanni Guarneri andiamo alla scoperta di un gioiello della tradizione italiana.

gemma gaetani food talk podcast

Hamas rilancia: «La Striscia a chi ci abita»

Ansa
Il movimento jihadista prende altro tempo per una risposta definitiva al piano di Donald Trump, ma filtrano alcune controproposte Il gruppo sarebbe spaccato tra un’ala aperta al dialogo e una intransigente. Donald e Netanyahu discutono ancora di Iran.
hamas striscia di gaza
