Carlo Cambi
2025-09-30

Le Marche riconfermano Acquaroli e spezzano i sogni di Ricci e Schlein

Francesco Acquaroli (Ansa)
Il governatore uscente supera il 50% delle preferenze, staccando nettamente l’eurodeputato sotto inchiesta che tornerà a Strasburgo. Fratelli d’Italia oltre il 27%, M5s al lumicino. Giorgia Meloni: «Ha vinto il buon governo».
regionali marche

Scoperto il bluff della sinistra

Matteo Ricci (Ansa)
Avevano dipinto la Regione come l’Ohio italiano, che anticipa le elezioni nazionali, accreditando un falso testa a testa tra i candidati per dare una spallata al governo. Invece il campo largo incassa la decima batosta (su 13 sfide). E la Schlein ne esce ammaccata.
elezioni regionali

Flotilla, Crosetto va diretto: «Firmerei perché ci fossero solo attivisti arrestati»

Ansa
Tajani: «Siamo operativi, ma non faremo la guerra a Israele». La Svezia scarica Greta: «Niente assistenza consolare in mare».
flotilla

«A bordo prese decisioni pericolose. Alla guida c’erano cuochi e ballerini»

Niccolò Celesti (Instagram)
Il racconto del fotoreporter che ha deciso di abbandonare la spedizione della Flotilla.
flotilla

Garlasco, Venditti lascia il Casinò. Il confronto del Dna di Sempio si farà

Andrea Sempio (Ansa)
L’ex toga ha rassegnato le dimissioni. Salvi i campioni trovati sotto le unghie di Chiara Poggi.
chiara poggi
