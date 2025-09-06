Giorgio Gandola
2025-09-06

L’Australia ricopre di soldi un’isola per rifilarle i clandestini detenuti

L’Australia ricopre di soldi un’isola per rifilarle i clandestini detenuti
Getty Images
Il governo laburista di Canberra si accorda con la minuscola repubblica di Nauru: 1,6 miliardi in cambio di un progetto di detenzione offshore. Sempre più Paesi applicano l’idea della Meloni (ma non l’Italia).
Subscribe
cronache dell'invasione

I socialisti a Ursula: serve più green

I socialisti a Ursula: serve più green
Ursula von der Leyen e Iratxe García Pérez (Ansa)
Lettera del presidente degli europarlamentari dem alla baronessa: nessun passo indietro rispetto alle ecofollie della sinistra su clima e ambiente. Altrimenti rischia.
Subscribe
von der leyen

Il Dragone si vendica dei dazi sulle auto e impone all’Europa quelli sui maiali

Il Dragone si vendica dei dazi sulle auto e impone all’Europa quelli sui maiali
Xi Jinping (Ansa)
Il Vecchio continente stretto dalle gabelle: dopo Trump, adesso Xi stanga l’import di carne suina. Italia al riparo, Madrid trema.
Subscribe
dazi

Putin: «Forze straniere a Kiev? Sono obiettivi»

Putin: «Forze straniere a Kiev? Sono obiettivi»
Vladimir Putin (Ansa)
Volodymyr Zelensky pretende «migliaia di truppe occidentali come garanzia, subito».
Subscribe
guerra ucraina

Germania senza gas, l’Ue si impunta: «Da Mosca mai più una molecola»

Germania senza gas, l’Ue si impunta: «Da Mosca mai più una molecola»
Rete di distribuzione del gas in Germania (Getty)
Secondo un rapporto, per evitare il collasso del Paese servono 70 centrali da 500 Megawatt entro nove anni. Una spesa da 50 miliardi. Il commissario europeo però non ci sente: «Zero importazioni anche con la pace».
Subscribe
energia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy