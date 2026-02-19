{{ subpage.title }}

Nino Sunseri
2026-02-19

Lagarde molla la Bce per aiutare Macron

Lagarde molla la Bce per aiutare Macron
Christine Lagarde (Ansa)
Secondo il Financial Times il presidente direbbe addio alla banca centrale prima delle elezioni francesi del 2027 per lasciare all’attuale inquilino dell’Eliseo la partita della sua successione. Alla faccia della presunta indipendenza dell’istituto di Francoforte.
bce
Basta trattare i poliziotti da criminali

Basta trattare i poliziotti da criminali
(Imagoeconomica)
Ok a più agenti e stipendi migliori, ma le forze dell'ordine devono essere più tutelate.

Nei talk mi capita spesso di sentire la voce della sinistra che si lamenta del governo sulla sicurezza. A loro dire «il governo dovrebbe assumere di più e aumentare i salari delle forze dell’ordine». Un ritornello facile facile che apre qualche breccia pure tra qualche elettore del centrodestra, insoddisfatto per gli episodi di criminalità e di delinquenza raccontati in televisione.

polizia

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch»

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 febbraio 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci spiega la vicenda del rimborso alla Ong Sea Watch.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Il caso Epstein | Arrestato il principe Andrea

Il caso Epstein | Arrestato il principe Andreaplay icon

Per il caso Epstein arriva il primo arresto eccellente: il fratello di Re Carlo, fin dall'inizio coinvolto nelle scabrose vicende del faccendiere. Ma è solo l'inizio del terremoto.

caso epstein
Chiudono le aziende made in Italy e quelle dei migranti fanno il botto

In dieci anni le ditte tricolori sono calate del 5% mentre quelle straniere sono aumentate del 21%. E adesso il 10% degli imprenditori è nato all’estero. Un boom che parla cinese e romeno e che fotografa il nostro declino.

Prendi i soldi e scappa. Viene da dire così leggendo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, ed elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, sulla nazionalità delle imprese che operano in Italia. L’italiano non è più la lingua ufficiale dell’imprenditoria visto che quelle condotte da stranieri crescono e quelle tricolori deperiscono.

aziende straniere
