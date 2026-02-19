Carlo Tarallo
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco perché bisogna rimborsare la Ong Sea Watch»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 febbraio 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci spiega la vicenda del rimborso alla Ong Sea Watch.

Dimmi La Verità | Cisint (Lega): «Bandiamo i Fratelli Musulmani dall'Europa»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 febbraio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ha presentato una proposta per bandire i Fratelli Musulmani dai Paesi europei.

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «L'Europa dei burocrati si sta dissolvendo»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 febbraio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo la dissoluzione dell'Europa dei burocrati.

Dimmi La Verità | Generale Santomartino: «Il legame tra Board of Peace e conferenza di Monaco»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 febbraio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino commenta il Board of Peace e la conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «La politica estera non va strumentalizzata»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 febbraio 2026. La deputata di Azione Federica Onori, dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco, commenta la posizione dell'Europa (e dell'Italia) sull'Ucraina.

