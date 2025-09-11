Fabio Amendolara
2025-09-11

«La Bartolozzi va trattata come i ministri»

«La Bartolozzi va trattata come i ministri»
Giusi Bartolozzi (Ana)
Bagarre sul caso Almasri, il centrodestra ipotizza un ricorso alla Consulta se il destino giudiziario del capo di gabinetto di Nordio non passerà prima dal Parlamento. La Giunta responsabile: «Il generale libico liberato e rimpatriato per proteggere gli italiani».
Subscribe
giusi bartolozzi

Oro, argento e miniere al galoppo. Il rally è destinato a continuare?

I prezzi dei metalli preziosi corrono grazie al caos geopolitico e al taglio tassi, ma il mercato delle materie prime è spaccato: gas, petrolio e prodotti agricoli sono in forte calo. Pesano elevata volatilità e rischio cambio.
Subscribe
investimenti oro argento

«Le ibride plug in inquinano più di quanto detto»

«Le ibride plug in inquinano più di quanto detto»
iStock
La denuncia di T&E basata sull’analisi di dati Ue: emissioni cinque volte superiori.
Subscribe
auto ibride plug in

Dimmi La Verità | Ettore Rosato (Azione): «Il leader della sinistra è Conte, non la Schlein»

Dimmi La Verità | Ettore Rosato (Azione): «Il leader della sinistra è Conte, non la Schlein»

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 settembre 2025. Il deputato di Azione Ettore Rosato ci parla della dine del bipolarismo italiano e del destino del centrosinistra. Per lui, «il leader è Conte, non la Schlein».

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Mediobanca sventola la bandiera bianca. «L’offerta del Monte arriverà all’80%»

Mediobanca sventola la bandiera bianca. «L’offerta del Monte arriverà all’80%»
Alberto Nagel (Ansa)
Il dg di Piazzetta Cuccia: probabile fusione ma il nostro nome potrebbe restare. Blackrock al 5% di Mps. L’Ue benedice l’Opas.
Subscribe
nagel mediobanca
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy