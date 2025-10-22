Daniele Trabucco
2025-10-22

Kiev perde il Donbass pure di diritto

Kiev perde il Donbass pure di diritto
Volodomyr Zelensky (Ansa)
Non c’è solo la realpolitik: le norme internazionali prevedono che si abbia sovranità su un territorio solo quando si riesce a esercitarvi un potere ordinato alla giustizia.
