Antonello Piroso
2025-10-22

Il tennista è solitario e non batte bandiera

Jannik Sinner (Ansa)
Sinner dipinto come un traditore della patria per il no alla Coppa Davis con la Nazionale. Ma l’italiano medio non capisce che, in questo sport, l’atleta va in missione per se stesso. E, come il ceo di un’azienda, investe le energie sugli obiettivi più prestigiosi.
La Lega alza il pressing sulle banche: «Chiederemo un miliardo in più»

Claudio Borghi (Ansa)
L’annuncio di Borghi: «E se si lamentano raddoppiamo l’importo. Vigileremo perché neanche un centesimo venga scaricato sui clienti». Altolà di Tajani: «Se resta l’aumento sugli affitti brevi non votiamo la manovra».
Macron e Sánchez danno il colpo di grazia all’auto

Emmanuel Macron e Pedro Sánchez (Getty Images)

Francia e Spagna richiudono il timido spiraglio aperto dall’ammissione della Von der Leyen («Così favoriamo la Cina») e impongono di rispettare la data del 2035 per il «tutto elettrico». Una condanna a morte per il settore.

La Meloni scavalca l’Ue con Trump? Magari

Giorgia Meloni e Donald Trump (Getty Images)
Il capo del governo è accusato di trattare da solo sulle tariffe con il presidente Usa. Non sappiamo se sia vero, ma nel caso sarebbe la strategia giusta. Di certo non fa perdere autorevolezza a Bruxelles, che agli occhi del tycoon non ne ha mai avuta.
Il Pd regala il futuro di Torino a Bloomberg

Paolo Mazzoleni e Stefano Lo Russo (Ansa)
Crolla il muro del silenzio sui veri patti tra Comune e organizzazione filantropica Usa. Il M5s protesta: «Il Consiglio è stato tenuto all’oscuro». Crescono i dubbi sulla collaborazione gratuita che inciderà sul piano regolatore e sull’era post Fiat.
