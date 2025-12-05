True Patrizia Floder Reitter Il Garante per l’infanzia non ha poteri per indagare sui bambini allontanati Marina Terragni (Imagoeconomica)

Marina Terragni, che guida l’organismo: «Posso esprimere solo auspici, ricevo molte segnalazioni su diritti dei più piccoli non rispettati. Non riesco ad avere atti di un processo. Ho chiesto almeno delle facoltà ispettive».Mamma Giovanna, nome di fantasia, può solo sperare di avere notizie sulla salute del figlio Marco, 9 anni, operato un mese fa per un medulloblastoma, tumore primario del sistema nervoso centrale a crescita rapida. Ha chiesto di vederlo «ma dai servizi sociali non arriva risposta. Continuo ad avere diritto unicamente a incontri in modalità protetta, come con l’altro figlio Luca di 10 anni, secondo quanto ha disposto un anno fa la Corte di appello di Venezia che mi ha tolto la potestà genitoriale».Tira il fiato per un attimo, poi è nuovamente un fiume in piena di rabbia, sconcerto, preoccupazione. «Qualcuno mi può spiegare come si fa a vedere in questo modo un bimbo che, da referto medico, non cammina, non parla e, uscito dall’ospedale, è tornato dal padre secondo quanto ha stabilito il tribunale? Padre che nemmeno mi informa su come stanno i figli?». La signora è stata esclusa dalla vita dei suoi bambini e di Marco ha unicamente un Pec datata 17 novembre, inoltrata senza intestazione, dalla quale apprende che il piccolo, con tumore al IV stadio, dovrà sottoporsi a radioterapia e chemioterapia. Il piccolo sarebbe stato trascurato per mesi, malgrado segnalasse continui mal di testa, vomito, disturbi alla vista.La mamma, che già vive l’assurdità di essere passata dalla parte dei «cattivi» per aver portato via nel 2019 i figli dalla casa dell’ex compagno a Venezia, sospettando abusi sulle creature («La causa penale e quella civile sono state archiviate») e che solo quest’anno ha potuto avere un riscontro ai suoi timori («I bambini sono stati visti da due psicologi e psicoterapeuti che dichiarano che hanno probabilmente subito abusi sessuali e sono in uno stato di rischio pericolo», documento della deuropsichiatria della Aulss3 di Venezia mai segnalato né alla Procura né alla Corte d’appello territoriale), dovrebbe adesso rassegnarsi a stare lontana.«Mentre il padre dei miei figli non si è preoccupato della loro salute. Il più grande è diventato apatico, mostra sintomi di depressione. Marco è stato più volte male e solo a ottobre il genitore l’ha portato al pronto soccorso, dove si è capito che aveva un tumore», spiega affranta la mamma, tornata a vivere nella sua città natale, Brescia. Il complesso iter giudiziario di separazione dall’ex compagno ha segnato duramente i bambini. Strappati due volte dalla madre, la prima nel novembre del 2022 con modalità vergognose riprese dalle telecamere di Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano su Rete 4. Mamma ammanettata, nonni impotenti, una trentina tra assistenti sociali, poliziotti e vigili del fuoco impegnati a buttare giù la porta di casa per portare via bambini non in pericolo di vita, ma terrorizzati dal prelievo violento. Finirono in una comunità, poi nuovamente vennero restituiti alla madre.Il secondo allontanamento un anno fa, quando li andarono a prendere a scuola per portarli a 200 chilometri di distanza da nonni e mamma, separandoli pure tra di loro in due diverse case famiglia. Disposizioni dettate dalla Sezione quarta della Corte di appello di Venezia presieduta dal giudice Guido Marzella, che il 9 ottobre 2024 dichiarava la signora «decaduta dalla potestà genitoriale». Inoltre, disponeva il «temporaneo affidamento» dei bambini «ai servizi sociali del Comune di Venezia per la durata di nove mesi, con la previsione che le decisioni di maggiore importanza siano assunte dai servizi affidatari, previa interlocuzione con il padre, senza la preventiva autorizzazione di questa Corte».Senza entrare nel merito del decreto, sul quale sta intervenendo il legale di Giovanna e che sembra stravolgere i ruoli di accusato e di accusatore (non dimentichiamo che la signora è uno dei 36 casi esemplari di vittimizzazione secondaria denunciati nel 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sul femminicidio), di fatto il Tribunale del riesame lasciava carta bianca al padre dei piccoli e ai servizi sociali. Perché, allora, non si sono accorti che il più piccolo stava molto male e necessitava di controlli? Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha chiesto «che si accerti se vi siano effettivamente stati ritardi e negligenze nell’intervento medico, se i servizi sociali e la struttura in cui il bambino era collocato abbiano efficacemente tutelato la sua salute - e così il padre, presso il quale i minori risiedono da luglio 2025 - e se l’iter giudiziario presenti eventuali irregolarità». Di più, l’Autorità garante non può fare malgrado l’enormità della situazione. «Posso esprimere solo auspici», spiega. «Ricevo decine di segnalazioni di bambini i cui diritti non sono rispettati ma non ho il potere di chiedere nemmeno gli atti di un procedimento. Ho chiesto di avere almeno poteri ispettivi, spero che me li diano».Occorrono decisioni rapide, non è tollerabile che un bimbo malato non possa stare con la sua mamma, mai sfiorata dall’accusa di maltrattamenti nei confronti dei figli. Ministro della Giustizia Carlo Nordio: disponga indagini per accertare se due minori e la loro mamma sono stati davvero tutelati. Nel frattempo, non si perda tempo a interrogarsi che cosa è bene per una creatura che lotta contro il cancro.