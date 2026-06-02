True Carlo Tarallo La sinistra si spacca su Kanye West Kanye West (Ansa)

Pasticcio dei dem dopo i concerti annullati a Reggio Emilia del rapper americano e di Travis Scott: prima li vogliono, poi riconoscono i guai che potrebbero creare.C’era una volta il West: tanto per non farsi mancare niente, il Pd floppa pure sulla musica, stonando completamente sia l’organizzazione (poi annullata) che le reazioni all’annullamento dei concerti di Kanye West e Travis Scott, previsti per luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, meglio nota come Campovolo, e poi cancellati dal Prefetto Salvatore Angieri per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Una figuraccia epica per il Pd locale, che aveva puntato tantissimo sull’Hellwatt festival, con in programma i concerti di West e Scott, per rilanciare l’arena, realizzata con fondi (anche) della Regione Emilia-Romagna. E invece, è andata male: il festival ha dovuto cambiare nome per evitate guai legali dopo il licenziamento del direttore artistico, e adesso, con la cancellazione dei due concerti di maggior richiamo, la frittata è fatta. L’annullamento del concerto di West, in particolare, è frutto delle sue prese di posizione antisemite (poi rinnegate), come si legge nel comunicato della Prefettura: «Il Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri», recita la nota, «a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, che hanno espresso rilievi in merito al concerto del rapper Kanye West previsto per il 18 luglio presso la Rcf Arena di Reggio Emilia, ha convocato il 25 maggio 2026 una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro è stato dedicato all’esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi al concerto dell’artista statunitense e all’evento di Travis Scott, anch’esso programmato presso la Rcf Arena.Sulla base delle valutazioni emerse nel corso del Comitato e degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security, il Prefetto ha adottato un provvedimento disponendo il divieto di entrambi i concerti. La decisione riguarda due eventi previsti in date consecutive ed è stata assunta per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell’elevato afflusso di pubblico previsto nell’arco di 24 ore. Sulla valutazione complessiva hanno, inoltre, assunto rilievo l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni». Tutto annullato, dunque. Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, va in tilt: non si schiera contro la decisione della Prefettura, e del resto già le prime critiche sulla presenza di West avevano convinto la sinistra cittadina a fare retromarcia rispetto all’entusiasmo delle prime dichiarazioni. «Prendiamo atto della decisione», dichiara Massari, «presa per questioni di sicurezza e ordine pubblico.Si tratta di problematiche che possono emergere anche a ridosso degli eventi stessi e suggerire scelte di prudenza e responsabilità. Resta certamente il rammarico per non poter ospitare questi eventi di rilievo, che la nostra città ha già dimostrato di poter gestire. È evidente anche che artisti così discussi, sulle cui posizioni avevamo da tempo espresso perplessità, possano generare problemi aggiuntivi: è successo in altri contesti europei e internazionali, ora succede qui». Ma che gli artisti fossero discussi, non si sapeva pure prima? Certo che sì. Il problema del Pd, è sempre lo stesso, come accaduto per la Biennale di Venezia: quello che si dice oggi è il contrario di ciò che si diceva ieri.